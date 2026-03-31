'HVALA ONIMA KOJI SU BILI UZ MENE KADA MI JE BILO NAJTEŽE' Dačić se oglasio iz bolnice, pa otkrio: Možda bude lepih vesti do kraja dana

Navodeći političare koji su me podržali i brinuli za moje zdravlje, juče sam izostavio da spomenem Nenada Stevandića iz Republike Srpske, izvinjavam se, jer sam tada ležao bez svesti, nisam znao. Hvala Nenadu i svima drugima neznanim koji su bili uz mene kada mi je bilo najteže, napisao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na Instagramu.

- I još nešto, lekarski konzilijum danas zaseda vezano za moje dalje lečenje, možda bude lepih vesti do kraja dana, da izađem iz bolnice. To ne znači da je lečenju kraj, i da ću sutra već moći na posao, ali je znak oporavka. Samo polako, hvala za sve, idemo dalje - otkrio je Dačić.

Autor: Pink.rs