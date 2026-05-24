Srbija čeka rasplet u vezi s NIS-om, rok je 6. jun! Rad rafinerije je PRIORITET

Američka kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) odobrila je MOL-u još dve nedelje da završi pregovore o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije od "Gaspromnjefta". Novi rok za kraj pregovora ističe 6. juna, 10 dana pre isteka licence za rad koju je NIS dobio od Amerikanaca.

Da je to znak da pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u napreduju i da se broj otvorenih pitanja sužava, veruje ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, koja ističe da rad Rafinerije u Pančevu ostaje prioritet za državu.

- Sinoć sam razgovarala s prvim čovekom MOL-a koji je potvrdio da je američki OFAK dao dodatne dve nedelje da se završe pregovori s "Gaspromnjeftom" kao prodavcem i da ima još nekoliko otvorenih tehničkih pitanja za koja se nadaju da će ih zatvoriti u naredne dve nedelje. Ostaje da vidimo da li će tako i biti. Naravno, svaka strana pokušava da izvuče maksimum za sebe - rekla je juče ministarka.

Ona je istakla da je država u ponedeljak dobila odgovor MOL-a o konačnom stavu Srbije u vezi s prodajom NIS-a, nakon čega su neka otvorena pitanja rešena i zatvorena.

- Mi smo njima nakon toga vratili naš odgovor, pa su onda oni nama opet u sredu odgovorili, pa mi njima sinoć. Tako da je to intenzivan proces usaglašavanja stavova, zatvaranja određenih otvorenih pitanja i približavanja po određenim drugim pitanjima. To znači da pregovori napreduju i da jednostavno obe strane pokazuju interes da dođu do kompromisa - navela je Đedović Handanović.

Rad Rafinerije prioritet

Ona je podsetila da se država ponovo izjasnila o pitanju rada Rafinerije u Pančevu.

- Mi smo rekli ono što je jako bitno za nas, da nećemo ugroziti svoje interese, odnosno da Rafinerija mora da nastavi rad u određenom kapacitetu dovoljnom za snabdevenost tržišta Srbije, a oslanjajući se na prethodna iskustva kada je Rafinerija radila izuzetno dobro i kada je pokrivala veliki deo tržišta i u veleprodaji i u maloprodaji. Želimo da osiguramo da NIS i dalje bude dominantna kompanija na našem tržištu, jer su upravo države koje imaju rafinerije i koje mogu da se oslone na sopstvenu proizvodnju zapravo i bolje odgovorile u prethodnom periodu krize i mi nemamo apsolutno razloga da tu svoju poziciju kompromitujemo. Nastavićemo razgovore u tom smeru i očekujem da MOL pozitivno odgovori na te zahteve - istakla je ministarka.

Prema njenim rečima, da li će ugovor između MOL-a i "Gaspromnjefta" biti sklopljen do 6. juna, zavisi i od Rusa i od Mađara.

- Svaka strana ima svoje zahteve. Ono što znamo to je da se pregovori nastavljaju i da postoji rok do kog bi oni trebalo da budu završeni. Mi ostajemo posvećeni, pre svega da osiguramo da nema nestašica na tržištu i da nema naglog skoka cena - rekla je Đedović Handanović.

Završna faza

I iz mađarske kompanije MOL potvrdili su da su pregovori nalaze u završnoj fazi, ali da je potrebno usaglasiti još nekoliko ključnih uslova.

Predsednik i izvršni direktor MOL grupe Žolt Hernadi izjavio je da su tokom prethodnih meseci vođeni intenzivni razgovori sa svim ključnim akterima uključenim u potencijalnu transakciju.

- Tokom prethodnih meseci vodili smo intenzivne pregovore sa svim ključnim učesnicima u vezi s transakcijom u vezi s NIS-om i ostvarili značajan napredak. Ušli smo u završnu fazu ovih veoma kompleksnih pregovora. Optimisti smo, ali određeni uslovi i dalje moraju biti finalizovani u narednim nedeljama - rekao je Hernadi.

MOL je ranije već vodio razgovore s državom Srbijom i drugim partnerima o mogućem modelu preuzimanja većinskog udela dok je američki OFAK odobravao privremene licence koje omogućavaju nastavak pregovora uprkos sankcijama povezanim s ruskim kapitalom u NIS-u.

STRAHINJA OBRENOVIĆ: POSTUPANJE OFAK-A "NOVI MODUS OPERANDI"

Profesor Fakulteta političkih nauka Strahinja Obrenović ocenio je da je ovakvo postupanje OFAK-a postalo "novi modus operandi", jer se licence već mesecima produžavaju neposredno pred istek roka.

- Nismo se značajnije odmakli od januara kada je reč o pregovorima između glavnih aktera, a to su "Gaspromnjeft" i MOL - rekao je Obrenović za RTS.

I on je ponovio da je za Srbiju najvažnije da Rafinerija nastavi nesmetan rad i da se nastavi dopremanje sirove nafte preko Janafa.

- Kada je reč o našoj naftnoj industriji i energetskom sektoru, ključan je rad Rafinerije - istakao je Obrenović i podsetio da, iako je MOL formalno privatna kompanija, u energetskom sektoru nije moguće zanemariti politički kontekst i međudržavne odnose.

Novi kupac

Pomoćnik direktora Sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije Bojan Stanić ističe da je suština u crvenim linijama koje je odredila Vlada Srbije u vezi s prodajom ruskog udela u NIS-u.

- Prvo je da mora da funkcioniše Rafinerija u okviru NIS-a bez obzira na to ko je njegov vlasnik, kao i da prerada mora biti na prihvatljivom kapacitetu kako bi se moglo uticati na stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima. Druga stvar je da mi i dalje verujemo da će MOL to prihvatiti. Ali ukoliko ne prihvati, moraju se nastaviti pregovori s nekim novim kupcem. A ukoliko bi se desilo, u najekstremnijem slučaju, da se ne pronađe novi kupac, a MOL odustane od kupovine, moglo bi se uticati na SAD da nastavi da nam odobrava snabdevenje naftom preko Janafa zbog otopljavanja odnosa s Rusijom i da NIS nastavi da funkcioniše uz nepromenjenu strukturu vlasništva - objašnjava za Kurir Stanić.

On veruje da NIS može ovako da nastavi da radi jer se očekuje raspetljavanje situacije oko Ukrajine i Bliskog istoka, ali postoji i poslednja opcija za kojom, nada se, Srbija neće morati da poseže.

- Ostaje i mogućnost da Vlada izvrši nacionalizaciju, to jest da država preuzme kontrolu nad NIS-om uz adekvatno obeštećenje ruske strane, a nadamo se da na to nećemo morati da budemo prinuđeni - ističe Stanić.

Autor: S.M.