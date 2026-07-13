Predsednik Vučić: Srbija jedina u Parizu koja nije član EU, NATO ni Koalicije voljnih

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u Parizu posle svečane večere koju je priredio predsednik Francuske Emanuel Makron u Jelisejskoj palati u čast šefova država i vlada koji će sutra prisustvovati vojnoj paradi povodom Dana pada Bastilje, da je imao puno susreta i razgovora sa stranim zvaničnicima i naglasio da je Srbija jedina zemlja koja je pozvana, a nije članica Evropske unije i NATO niti Koalicije voljnih.

Vučić je zahvalio predsedniku Makronu na pozivu koji je dobila naša zemlja da učestvuje na takvom skupu i naglasio da je to velika čast kao i da je dobro što je Srbija tu zastupljena.

"To je svečana večera povodom Nacionalnog dana Francuske. Sutra je velika parada i sutra će biti promocija Evropske unije, NATO-a, Koalicije voljnih. Sve NATO zemlje će imati svoje predstavnike, neki 20 vojnika, neki 200 vojnika, Ukrajina verujem i više. Mi smo jedina zemlja koja, a nova članica Koalicije voljnih je postala Severna Makedonija, da nismo članica ni Evropske unije, ni NATO-a, ni Koalicije voljnih, a da smo ovde prisutni, koliko sam ja razumeo", rekao je Vučić.

Dodao je da je prisutna i Norveška, ali da ta zemlja iako nije članica Evropske unije, ali jeste članica NATO, kao i što Austrija nije vojno orijentisana, a članica je Evropske unije.

"Tako da, mi smo jedini koji smo dobili taj poziv, i to jeste čast za našu zemlju, i zahvalan sam predsedniku Makronu", rekao je Vučić.

Predsednik je preneo novinarima da je večeras imao priliku da dugo razgovara i sa predsednicom EK Ursulom fon der Lajen koju će, kako je rekao, ponovo videti već za dva ili tri dana.

"Razgovarao sam sa, što je veoma zanimljivo, na vrlo racionalan i konkretan način, sa holandskim premijerom, što je za nas od velikog značaja, jer, kao što znate, Holandija je ta koja na evropskom putu Srbije je nekako najviše prepreka postavljala.

Dugo, dugo sam razgovarao sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, sa Markom Ruteom, sa albanskim premijerom Ramom, sa norveškim premijerom, sa luksemburškim premijerom, naravno francuskim predsednikom i nadam se da ću i sutra imati dodatnu priliku. Sa rumunskim predsednikom, nadam se da ću i sa njim za dva dana imati bilateralu organizovanu", rekao je Vučić.

Dodao je da je razgovarao i sa bugarskim premijerom Rumenom Radevim, sa slovačkim premijerom Janezom Janšom, češkim premijerom Andrejem Babišem i drugima.

"Sa svima njima sam razgovarao, najduže sam razgovarao, dakle, sa Evropljanima, mislim na predstavnike evropskih organizacija, generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, možda i sa Plenkovićem i holandskim premijerom", rekao je Vučić.

Istakao je da je dobro što je Srbija tu zastupljena i da je to za našu malu zemlju velika čast.

"Ja sam prvi predsednik koji je pozvan na ovakvo obeležavanje u istoriji Srbije i zahvalan francuskom predsedniku na tome što nam je ukazao tu čast. Naravno, druge su stvari kako bih komentarisao sve ono što se zbivalo danas, jer su danas bili neki drugi sastanci ovde, i oko naoružavanja Evrope, naoružavanja Ukrajine, i tako dalje, ali u Srbiji malo ko to prati, u Srbiji malo koga to i zanima. Moj je posao da to znam, moj je posao da to pratim, i da brinem o Srbiji", rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs