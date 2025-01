LUČIĆ ZAGOLICAO MAŠTU GROBARA: Evo pod kojim uslovima bi se bivši kapiten vratio u Partizan!

Košarkaš Bajerna iz Minhena Vladimir Lučić je govorio o Partizanu i eventualnom povratku.

Posle duže pauze zbog povrede, vratio se u sastav minhenskog tima, a na povratku je upisao devet poena u pobedi Bajerna nad Žalgirisom u Kaunasu.

Posle meča je pričao za "Basket news", a naravno dotakli su se teme povratka u Partizan.

- Stalno govorim da se u Partizan nikada neću vratiti samo da bih se tamo penzionisao. Ako sam spreman da pružim nešto i ako sam neko ko može da napravi razliku na najvišem nivou… To je jedini razlog i uslov pod kojim bih se vratio - rekao je Lučić.

On je u Partizanu igrao od 2008. do 2013. godine, u međuvremenu je igrao za Valensiju, a od 2016. godine nosi dres Bajerna.

- To je klub u kojem sam odrastao. Klub iz mog rodnog grada, koji me formirao kao igrača i ličnost. Do današnjeg dana najlepše uspomene su definitivno one iz pet godina u Partizanu. Ali, to je tim sa najvećim ambicijama u svim takmičenjima. Definitivno je izazov vratiti se u Beograd pred najneverovatnije i spektakularne navijače u evropskoj košarci, možda i dalje - zaključio je Lučić.

Autor: Dubravka Bošković