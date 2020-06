KRVAVA NOĆ U VELIKOJ BRITANIJI - Najmanje TRI OSOBE UBIJENE u napadu nožem u Redingu (VIDEO)

Dvoje ljudi je prevezeno u bolnicu posle napada u parku u Redingu, javlja Rojters.

Britanska policija je saopštila da je na licu mesta uhapsila jednog muškarca zbog sumnje da je umešan u napad.

"Telegraf" navodi da policija napad tretira kao nasumični incident."Skaj njuz" javlja da se napad dogodio na mestu gde je ranije danas održan antirasistički protest podrške demonstracijama širom SAD povodom ubistva Afroamerikanca Džordž Flojda.

Rojters prenosi da je jedan od učesnika protesta na Fejsbuku objavio da se incident dogodio nekoliko sati posle protesta i da među povređenima nema demonstranata.

Na video snimku objavljenom na Tviteru vide se lekari hitne pomoći kako ukazuju pomoć najmanje tri osobe koje krvare na zemlji u parku u Redingu, dodaje Rojters.

Wide ranging police cordon in #reading as reports of multiple fatalities after nearly a dozen stabbed at site of BLM/Antifa Marxist rally. pic.twitter.com/HEoMW2iVOu