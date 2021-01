UZNEMIRUJUĆI SNIMCI IZ ZGRADE KONGRESA: Žena prima METAK U VRAT i pada na pod - Jezive scene, Amerika NA IVICI GRAĐANSKOG RATA!

Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji pokazuje kako je upucana žena, jedna od pristalica predsednika Donalda Trampa, u Kapitolu gde su izbili veliki neredi.

Kako se može videti, veliki broj demonstranata je ušao u zgradu Kongresa, a odjednom su se začuli pucnji i žena se našla na zemlji.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1