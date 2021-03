Može li Amerika da se nada IMUNITETU KRDA? Stručnjaci očekuju 'tiho leto', ali odgovor na pitanje od kog strepe biće poznat tek u DECEMBRU

Nakon godinu dana pandemije, izgleda da su stvari konačno krenule da idu u pozitivnijem smeru, bar što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, gde opada broj novih slučajeva zaraze, hospitalizacije i smrti od Kovida, dok polako rastu zalihe vakcina.

Sa skoro 30 miliona zaraženih SAD su možda odmakle na putu sticanja takozvanog “imuniteta krda”, tačku na kojoj je dovoljno ljudi zaštićeno protiv bolesti tako da se više ne može širiti populacijom, ali proći će verovatno meseci dok ne stignu do cilja, a niko više i ne očekuje da će se sve kao preko noći vratiti u stanje pre pandemije.Vakcinisano je do sada skoro osam odsto Amerikanaca, a proizvođači bi trebalo da isporuče dovoljno zaliha da se do juna vakcinišu svi ostali. Više od četvrt populacije možda je već steklo prirodni imunitet na Kovid-19, ali je ta brojka možda daleko veća od zvaničnih procena.

Ipak, novi sojevi virusa prete napretku u zdravstvenoj krizi, jer potencijalno ugrožavaju zaštitu koju vakcine pružaju i štete prirodnom imunitetu, a neki ljudi oklevaju da se vakcinišu što nosi dodatna ograničenja.Stručnjaci kažu da bi za sticanje imuniteta krda protiv Kovida trebalo da se postigne nivo zaštite od 65-80 odsto populacije.

- Svi mi očekujemo da ovaj virus nije drugačiji od ostalih i da ćemo doći do tačke kad je dovoljan broj ljudi imun pa on više neće moći da prelazi (na ostale). Dolazi do tačke na kojoj ima nekoliko preostalih domaćina, toliko malo ljudi na koje može da pređe da epidemija opadne - rekao je CNN-u dr Arturo Kasadeval sa Univerziteta Džons Hopkins.

Džesika Malati Rivera, koja vodi Projekt praćenja Kovida sa istog Univerziteta, smatra da treba vakcinisati najmanje 70 odsto populacije da se dosegne imunitet krda. Ona je istakla da će to biti moguće krajem godine ako ne bude ometanja u proizvodnji i distribuciji vakcina.Respiratorni virusi su obično sezonski, pa je nivo imuniteta potreban u leto značajno niži nego zimi. Kovid je, kako već znamo, manje sezonski od ostalih, ali ipak pomalo jeste, pa bi prag za dostizanje imuniteta leti mogao da bude 65 odsto, a zimi 85%, ukazuju stručnjaci.

U taj procenat mogu se računati oni koji su već preležali infekciju, jer je broj ponovnih zaraza veoma nizak.

- Ima nekoliko slučajeva, oni su zabeleženi, ali uprkos tome što virus cirkuliše ljudi se ne razboljevaju ponovo - ukazuje Kasadeval.

Ali, ne slažu se svi sa ovim. Rivera kaže da se o imunitetu krda može pričati samo u kontekstu masovne vakcinacije, dok dr Kristofer Mari, direktor Instituta za procenu zdravlja ukazuje i na problem pojave novog soja virusa u Južnoj Africi.Nove varijante potencijalno ugrožavaju nivoe zaštite, i u smislu efikasnosti vakcine i moguće ponovne zaraze.

- Znamo da ima tih varijanti, ali i dalje imamo svega nekoliko dokumentovanih slučajeva reinfekcije. To mi govori da varijante ne izbegavaju imunu odbranu. Najviše me raduje kako brzo opada krivulja (broja zaraženih). To mi daje nadu da ćemo je izravnati pre nego što varijante postanu pretnja - ističe Kasadeval.

Džastin Lesler, profesor epidemiologije Univerzitata Džons Hopkins, kaže da neke varijante ipak izgleda da izbegavaju imunitet.

- U potpuno podložnoj populaciji, prosečna osoba sa originalnim sojem raširila bi virus na još troje, pa vam trebaju dve imune osobe da započne opadanje širenja zaraze. Ali, sa nekim varijantama, prosečna osoba može preneti bolest na još pet njih, pa vam onda trebaju još četiri imune osobe da zaustavite širenje - ističe Lesler.

Stručnjaci smatraju da će vakcine obezbediti zaštitu od novih sojeva, ali da je nužno što pre vakcinisati stanovništvo.

- Mislimo da će vakcine pružiti dobar imunitet protiv većine varijanti koje postoje, ali neke od njih, posebno varijanta prvi put otkrivena u Južnoj Africi, izgleda da imaju sposobnost da ga zaobiđu i izmene naš nivo zaštite… Što brže dođemo do viših nivoa zaštite u našoj zajednici, šanse za širenje i razvoj novih varijanti se umanjuju - rekao je CNN-u dr Aniš Mehta iz Centra za vakcine Emori.

Mari je dodao da nema jasnog puta do sticanja imuniteta krda ako se novi sojevi prošire i nije zahvalno predviđati kojom stopom bi se oni širili. Epidemiolozi tvrde da se južnoafrički soj korone lakše prenosi, ali nema dokaza da izaziva težu kliničku sliku kod inficiranih. Klinička istraživanja su pokazala da vakcine kompanija "Novavaks" i "Džonson & Džonson" manje uspešno štite od zaraze južnoafričkim sojem korone, navodi Tanjug.Nažalost, stručnjaci ističu da niko u svetu ne može da kaže sa sigurnošću koji je procenat zaštićenih potreban niti kada bi mogli da očekujemo povratak u “normalno” stanje. Ipak, ova godina deluje bolje od prošle.

- Pretpostavljajući da nećemo imati varijantu koja će nas naterati na novi karantin, mislim da će druga polovina ove godine izgledati drugačije. Možda ukinemo restrikcije na jesen ili čak ranije, ako se nastavi brzi pad (broja zaraženih) a krivulja ostane dole - naveo je Kasadeval.Ali, epidemiolozi ističu da postoji samo jedan način da to saznamo - da čekamo i vidimo razvoj situacije na terenu.