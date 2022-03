HOROR PRIZORI IZ BELGIJE: Automobilom uleteo u masu na karnevalu, više od 20 povređenih, MRTVI LEŽE PO ULICI (UZNEMIRUJUĆE)

Četiri osobe su poginule, a oko 20 je povređeno nakon što je automobil uleteo u masu na karnevalu u Belgiji.

Prema tvrdnjama medija, četvoro ljudi je nastradalo nakon što je automobil naleteo na okupljene, na proslavama u mestu koje se nalazi 30 kilometara južno od Brisela.

#Breaking : Just in - First horrific aftermath picture at the Belgian town of #Strépy -Bracquegnies, #Belgium , when early birds were waiting in line ahead, when a man in a car killed at least 5 people 12 critically injured and at least 20 other people injured. pic.twitter.com/uMZviqZsvg

- Auto je velikom brzinom naišao sa zadnje strane. Imamo nekoliko desetina povređenih i nažalost nekoliko poginulih - rekao je gradonačelnik grada Žak Gober za radio RTBF, prenosi Sky News.

#Update: Just in - Picture of the scene at the town of #Strépy-Bracquegnies, where first responders were treating the injured people, when a car plowed it way through carnival bystanders, Killing at least 5 people 12 critically injured and at least 20 other people injured. pic.twitter.com/hdPxCarfpU