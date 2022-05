Zelenski se obratio povodom tromesečnih sukoba u Ukrajini: Teška situacija u Donbasu

Volodimir Zelenski je u utorak održao video obraćanje povodom tromesečne godišnjice invazije na Ukrajinu i rekao da je sposobnost zemlje da se odupre Rusiji bila iznenađenje i izvor inspiracije za ostatak sveta.

- Uvek moramo da pamtimo da smo preživeli ova tri meseca zahvaljujući desetinama i hiljadama podviga onih koji su branili državu. I to po cenu desetina hiljada života ukrajinskih muškaraca i žena koje su pobili okupatori. Večan spomen svima koji su dali živote za Ukrajinu - rekao je Zelenski.

Zelenski je potom ismejao tvrdnju ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua da Rusija namerno usporava ofanzivu na Ukrajinu kako bi civilima dala vremena da se evakuišu.

Zelensky: “The longer this war lasts, the greater will be the price of protecting freedom not only for Ukraine, but also for the whole free world. Therefore the supply of heavy weapons to Ukraine — MLRS, tanks, and other weapons — is the best investment in maintaining stability.” pic.twitter.com/JmH3aEKPUD