BOMBA IZ BERLINA! MERC TRAŽI OD TRAMPA DA 'OBJASNI ZAŠTO JE UHAPSIO MADURA' Nemačka vlada: SAD moraju da kažu svetu zašto su preduzele akciju u Venecueli

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay ||

Svrgnuti venecuelanski predsednik Nikolas Maduro, kojeg su američke specijalne jedinice uhvatile u subotu u prestonici Karakasu i zajedno sa suprugom Silijom Flores prebacile u SAD, trebalo bi danas da se pojavi na sudu u Menhetnu.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Kolumbija mogla da bude naredna meta Amerike i poručio da je kolumbijski predsednik Gustavo Petro "bolesnik" koji neće još dugo biti na vlasti, optuživši ga za narko veze za koje se sumnjiči i Maduro.

Nemačka vlada je danas poručila da "SAD moraju da kažu svetu zašto su preduzele akciju u Venecueli i uhapsile njenog predsednika".

Skaj njuz prenosi da je portparol vlade nemačkog kancelara Fridriha Merca kazao novinarima da je potrebno da Trampova administracija "objasni međunarodnoj zajednici na kojim osnovama bi trebalo suditi o akcijama kojima smo bili svedoci, a to se još uvek nije desilo".

Britanska televizija navodi da postoji zabrinutost u pogledu međunarodnog prava i izvođenja invazije na stranu zemlju.

Navodi se da medijski izveštaji ukazuju da bi Kolumbija i Grenland mogli takođe da budu na meti SAD.

