Iran napao francusku pomorsku bazu u Abu Dabiju: Odjekuju eksplozije, dim se nadvio nad gradom (VIDEO)

Iranski Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) saopštio je da je pokrenuo novi talas napada i ispalio projektile i dronove prema zemljama u regiji u kojima se nalaze američke vojne baze.

Oblaci gustog crnog dima viđeni su kako se uzdižu iz područja u blizini luke u Abu Dabiju nakon što su nad gradom odeknule snažne detonacije.

WATCH: Iranian strike hitting French Naval Base in Abu Dhabi, UAE. pic.twitter.com/RwQ54tpmkB — Clash Report (@clashreport) 01. март 2026.

Na snimcima se vidi dim iznad luke, dok su stanovnici javili da su čuli brujanje aviona iznad grada.

Ostaci iranskog drona pogodili su središte izraelske ambasade u Abu Dabiju. Iran tvrdi da je gađao i francusku pomorsku bazu u ovom gradu.

WATCH: Debris of Iranian missile hitting residential areas in Abu Dhabi, UAE. pic.twitter.com/w9rvDlUCB4 — Clash Report (@clashreport) 01. март 2026.

Baza, koja je poznata i kao Kamp mira, pripada UAE, ali su u noj smeštene francuske snage, na poziv UAE.

Autor: Marija Radić