Iran napao francusku pomorsku bazu u Abu Dabiju: Odjekuju eksplozije, dim se nadvio nad gradom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Altaf Qadri ||

Iranski Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) saopštio je da je pokrenuo novi talas napada i ispalio projektile i dronove prema zemljama u regiji u kojima se nalaze američke vojne baze.

Oblaci gustog crnog dima viđeni su kako se uzdižu iz područja u blizini luke u Abu Dabiju nakon što su nad gradom odeknule snažne detonacije.

Na snimcima se vidi dim iznad luke, dok su stanovnici javili da su čuli brujanje aviona iznad grada.

Ostaci iranskog drona pogodili su središte izraelske ambasade u Abu Dabiju. Iran tvrdi da je gađao i francusku pomorsku bazu u ovom gradu.

Baza, koja je poznata i kao Kamp mira, pripada UAE, ali su u noj smeštene francuske snage, na poziv UAE.

CENTCOM POTVRDIO ŽRTVE, OGLASIO SE I TRAMP! Iranci lažu za nosač Linkoln, a naš uspeh niko ne može da veruje – 48 vođa zbrisano jednim udarcem! (FOTO+

Autor: Marija Radić

