ORBAN ODBRUSIO KIJEVU I BRISELU: Mađarsku ne možete da ucenjujete

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Budimpešta ne može biti ucenjivana – ni od Ukrajine, ni od Brisela, niti od bilo koga drugog.

On je objavio odgovarajuću video poruku na društvenim mrežama nakon samita EU, na kojem je Mađarska blokirala zajam Ukrajini od 90 milijardi evra.

- Navikli smo se na nivo ukrajinskih pretnji - primetio je Orban.

Orban je rekao da su komentari Belgije i Nemačke izgledali kao "civilizovan razgovor" u poređenju sa pretnjama Kijeva da će ubiti njega i njegovu porodicu.

Autor: Iva Besarabić