Amerikanci se oglasili: U poslednjih 24 sata ostvaren je najvažniji cilj

Prema najnovijim izveštajima Američke Centralne komande (CENTCOM), sprovodi se masivna vojna operacija u cilju potpune izolacije iranskih luka.

Situacija u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu dostigla je tačku usijanja.

"Nijedan brod nije prošao blokadu u poslednja 24 sata", saopštila je Centralna komanda SAD.



Najnoviji izveštaji ukazuju na značajno prisustvo američkih snaga u zoni oko iranskih luka, što predstavlja ozbiljan geopolitički potez sa potencijalno dalekosežnim posledicama po trgovinu i bezbednost na Bliskom istoku.

"Više od 10.000 mornara, marinaca i pripadnika Američkog ratnog vazduhoplovstva, kao i više od deset ratnih brodova i desetine aviona, izvršavaju zadatak blokade brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka", navodi se u izveštaju.



Tvrdi se da su SAD primorale šest trgovačkih brodova da se vrate u iransku luku na obali Omanskog zaliva.

"Sjedinjene Države podržavaju slobodu plovidbe za brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz ka lukama i iz luka koje ne pripadaju Iranu", dodali su iz Centralne komande.

Kineski tanker pod sankcijama SAD prošao Ormuz

Kineski tanker "Rič stari", koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, prošao je danas kroz Ormuski moreuz nakon što je isplovio iz luke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uprkos američkoj blokadi, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju na sajtu Marine traffic.

Tanker i njegov vlasnik, kineska kompanija Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, sankcionisani su od strane Sjedinjenih Država zbog poslovanja sa Iranom.

CENTCOM tvrdi da "nijedan brod nije prošao blokadu" i da se 6 brodova okrenulo nazad. Međutim, pomorski podaci pokazuju suprotno, brodovi su prolazili, samo ne oni koji su direktno išli ka iranskim lukama.

Autor: S.M.