Šokantno saopštenje američke Tajne službe: Niko nije mogao da spreči da bilo ko u hotel uđe naoružan

Američka Tajna služba ocenila je da su bezbednosne mere koje su bile preduzete u hotelu Hilton u Vašingtonu, tokom održavanja svečane večere kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp bile dobro sprovedene, i da je sala u kojoj su se nalazili zvaničnici i novinari bila najbezbednije mesto u tom hotelu.

Zvaničnici koji su učestvovali u obezbeđivanju događaja rekli su da je Tramp tokom incidenta u predvorju hotela zadržan u svečanoj sali, pre nego što je ispraćen napolje, kao i da su u to bili uključeni specijalni taktički timovi. Tokom procesa evakuacije, timovi Tajne službe su bili u radio komunikaciji sa drugima u zadnjem delu hotela i pripadnicima koji su u civilu bili prisutni u sali u kojoj se večera održavala.

Zvaničnici su istakli da nije bilo načina da spreče bilo koga da uđe u hotel ili da se prijavi u hotelu petak kao gost, jer je prema njihovim rečima, "to Amerika, i ne može niko da se spreči da uđe u hotel naoružan".

Visoki zvaničnik Bele kuće rekao je da Tramp stoji uz Tajnu službu Sjedinjenih Američkih Država nakon jučerašnjeg napada, da je pohvalio agente za njihovu reakciju i da je naredio pregled bezbednosnih procedura pre predstojećih događaja.

Prema rečima zvaničnika Tramp je kazao da veruje da je Tajna služba "odlično obavila posao" time što je zaustavila i neutralisala napadača na kontrolnom punktu prilikom ulaska u hotel, gde se dogodila i pucnjava u kojoj je pogođen jedan od članova obezbeđenja, koji je nosio pancir.

Pregled protokola treba da ispita šta je dobro funkcionisalo u zaustavljanju jučerašnjeg napada, kao i da istraži dodatne mere za jačanje bezbednosti dok se Tramp priprema za niz značajnih pojavljivanja u javnosti koja su vezana za predstojeće nacionalne događaje, uključujući i planiranu proslavu obeležavanja 250 godina državnosti SAD.

Neimenovani izvori tvrde da je muškarac, koji je u subotu uveče izvršio atentat na američkog predsednika Donalda Trampa i članove njegove administracije koristio unutrašnje stepenište hotela Hilton kako bi zaobišao više javnih prostora hotela.

Na snimku nadzornih kamera u hotelu Vašington Hilton vidi se osumnjičeni kako izlazi iz svoje sobe na 10. spratu hotela, odeven u crno, noseći sačmaricu, pištolj i nekoliko noževa spakovanih u crnu torbu. Koristio je unutrašnje stepenište da bi se spustio niz otprilike 10 spratova, zaobilazeći strogo nadzirane javne prostore hotela, rekli su visoki policijski izvori.

Osumnjičeni se zatim pojavio na terasi – istom nivou kao i foaje koji vodi do crvenog tepiha događaja – samo nekoliko metara od glavne pristupne tačke balskoj dvorani gde se održavala svečana večera za dopisnike iz Bele kuće. Tada su se policajci Uniformisane divizije Tajne službe suočili s osumnjičenim i uhvatili ga nekoliko trenutaka nakon što se pojavio. Kao deo standardnog protokola, policajci su odmah skinuli tamnu odeću osumnjičenog i pretražili mu torbu kako bi se uverili da ne nosi dodatno oružje ili eksplozivne naprave.

Kako se navodi incident se dogodio otprilike u 20.36, kada bezbednosne provere već počinju da se smanjuju i kada su magnetometri koji su korišćeni za proveru prisutnih već bili demontirani. U to vreme novim gostima nije bio dozvoljen ulazak u balsku dvoranu.

Autor: A.A.