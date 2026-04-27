Šokantno saopštenje američke Tajne službe: Niko nije mogao da spreči da bilo ko u hotel uđe naoružan

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana, Tanjug AP/Alex Brandon, Tanjug AP/William Lang

Američka Tajna služba ocenila je da su bezbednosne mere koje su bile preduzete u hotelu Hilton u Vašingtonu, tokom održavanja svečane večere kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp bile dobro sprovedene, i da je sala u kojoj su se nalazili zvaničnici i novinari bila najbezbednije mesto u tom hotelu.

Zvaničnici koji su učestvovali u obezbeđivanju događaja rekli su da je Tramp tokom incidenta u predvorju hotela zadržan u svečanoj sali, pre nego što je ispraćen napolje, kao i da su u to bili uključeni specijalni taktički timovi. Tokom procesa evakuacije, timovi Tajne službe su bili u radio komunikaciji sa drugima u zadnjem delu hotela i pripadnicima koji su u civilu bili prisutni u sali u kojoj se večera održavala.

Zvaničnici su istakli da nije bilo načina da spreče bilo koga da uđe u hotel ili da se prijavi u hotelu petak kao gost, jer je prema njihovim rečima, "to Amerika, i ne može niko da se spreči da uđe u hotel naoružan".

Visoki zvaničnik Bele kuće rekao je da Tramp stoji uz Tajnu službu Sjedinjenih Američkih Država nakon jučerašnjeg napada, da je pohvalio agente za njihovu reakciju i da je naredio pregled bezbednosnih procedura pre predstojećih događaja.

Prema rečima zvaničnika Tramp je kazao da veruje da je Tajna služba "odlično obavila posao" time što je zaustavila i neutralisala napadača na kontrolnom punktu prilikom ulaska u hotel, gde se dogodila i pucnjava u kojoj je pogođen jedan od članova obezbeđenja, koji je nosio pancir.

Pregled protokola treba da ispita šta je dobro funkcionisalo u zaustavljanju jučerašnjeg napada, kao i da istraži dodatne mere za jačanje bezbednosti dok se Tramp priprema za niz značajnih pojavljivanja u javnosti koja su vezana za predstojeće nacionalne događaje, uključujući i planiranu proslavu obeležavanja 250 godina državnosti SAD.

Neimenovani izvori tvrde da je muškarac, koji je u subotu uveče izvršio atentat na američkog predsednika Donalda Trampa i članove njegove administracije koristio unutrašnje stepenište hotela Hilton kako bi zaobišao više javnih prostora hotela.

Na snimku nadzornih kamera u hotelu Vašington Hilton vidi se osumnjičeni kako izlazi iz svoje sobe na 10. spratu hotela, odeven u crno, noseći sačmaricu, pištolj i nekoliko noževa spakovanih u crnu torbu. Koristio je unutrašnje stepenište da bi se spustio niz otprilike 10 spratova, zaobilazeći strogo nadzirane javne prostore hotela, rekli su visoki policijski izvori.

Foto: Tanjug AP/Tom Brenner

Osumnjičeni se zatim pojavio na terasi – istom nivou kao i foaje koji vodi do crvenog tepiha događaja – samo nekoliko metara od glavne pristupne tačke balskoj dvorani gde se održavala svečana večera za dopisnike iz Bele kuće. Tada su se policajci Uniformisane divizije Tajne službe suočili s osumnjičenim i uhvatili ga nekoliko trenutaka nakon što se pojavio. Kao deo standardnog protokola, policajci su odmah skinuli tamnu odeću osumnjičenog i pretražili mu torbu kako bi se uverili da ne nosi dodatno oružje ili eksplozivne naprave.

Kako se navodi incident se dogodio otprilike u 20.36, kada bezbednosne provere već počinju da se smanjuju i kada su magnetometri koji su korišćeni za proveru prisutnih već bili demontirani. U to vreme novim gostima nije bio dozvoljen ulazak u balsku dvoranu.

Autor: A.A.

