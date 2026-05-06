AKTUELNO

Svet

Pentagon pokrenuo operaciju 'Projekat Sloboda': SAD preuzimaju kontrolu nad Ormuskim prolazom

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Charles Dharapak, File ||

Američko Ministarstvo odbrane zvanično je objavilo pokretanje operacije „Projekat Sloboda“ (Project Freedom), sa ciljem ponovnog uspostavljanja slobodnog protoka trgovine kroz strateški ključni Ormuski prolaz.

Prema rečima najviših zvaničnika, operacija je direktan odgovor na iransku agresiju i već pokazuje konkretne rezultate na terenu.

General Kejn: „Nebo i more su pod našim nadzorom“

Predsedavajući Združenog generalštaba, general Den Kejn (Dan Caine), izneo je detaljan operativni plan misije, naglašavajući nadmoć američkih snaga u regionu.

„Na površini, naši razarači sa vođenim projektilima i drugi ratni brodovi uspešno detektuju i neutrališu iranske pretnje, uključujući brze čamce i dronove-kamikaze“, izjavio je general Kejn.

On je dodao da je u vazduhu angažovano više od 100 lovaca i jurišnih letelica, kako sa ljudskom posadom, tako i bespilotnih. Ove snage, kojima koordinira čuvena 82. vazdušnoprevozna divizija, održavaju neprekidno dežurstvo 24 sata dnevno, pružajući odbrambeni štit iznad zone povećane bezbednosti.

Naređenje predsednika Trampa i razgraničenje od „Epskog gneva“

Sekretar odbrane Hegset potvrdio je da je operacija pokrenuta po direktnom naređenju predsednika Trampa. On je uputio jasnu poruku Centralnoj komandi (CENTCOM) da se trgovinski putevi moraju osigurati pod okriljem „Projekta Sloboda“.

#Operacija

#Pentagon

#projekat sloboda

POVEZANE VESTI

Svet

Hegset: Iran ne kontroliše Hormuz, SAD pokrenule operaciju „Projekat Sloboda”

Svet

CENTCOM: 'Projekat Sloboda' je tek počeo, služi da stvori bezbedan koridor

Svet

VAŠINGTON UPOZORAVA: Plaćanje 'putarine' Iranu za prolaz kroz Ormuz vodi pod najstrože sankcije

Svet

POGLEDAJTE AMERIČKI SNIMAK UNIŠTENJA IRANSKE FREGATE! Prvo potapanje neprijateljskog plovila torpedom još od Drugog svetskog rata (VIDEO)

Svet

Pentagon priprema sveobuhvatnu reviziju odbrambene politike SAD: Stiže velika transformacija

Društvo

SUZE KREĆU SAME: Ovo je priča o junacima sa Košara (VIDEO)