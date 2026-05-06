Pentagon pokrenuo operaciju 'Projekat Sloboda': SAD preuzimaju kontrolu nad Ormuskim prolazom

Američko Ministarstvo odbrane zvanično je objavilo pokretanje operacije „Projekat Sloboda“ (Project Freedom), sa ciljem ponovnog uspostavljanja slobodnog protoka trgovine kroz strateški ključni Ormuski prolaz.

Prema rečima najviših zvaničnika, operacija je direktan odgovor na iransku agresiju i već pokazuje konkretne rezultate na terenu.

General Kejn: „Nebo i more su pod našim nadzorom“

Predsedavajući Združenog generalštaba, general Den Kejn (Dan Caine), izneo je detaljan operativni plan misije, naglašavajući nadmoć američkih snaga u regionu.

„Na površini, naši razarači sa vođenim projektilima i drugi ratni brodovi uspešno detektuju i neutrališu iranske pretnje, uključujući brze čamce i dronove-kamikaze“, izjavio je general Kejn.

On je dodao da je u vazduhu angažovano više od 100 lovaca i jurišnih letelica, kako sa ljudskom posadom, tako i bespilotnih. Ove snage, kojima koordinira čuvena 82. vazdušnoprevozna divizija, održavaju neprekidno dežurstvo 24 sata dnevno, pružajući odbrambeni štit iznad zone povećane bezbednosti.

Naređenje predsednika Trampa i razgraničenje od „Epskog gneva“

Sekretar odbrane Hegset potvrdio je da je operacija pokrenuta po direktnom naređenju predsednika Trampa. On je uputio jasnu poruku Centralnoj komandi (CENTCOM) da se trgovinski putevi moraju osigurati pod okriljem „Projekta Sloboda“.