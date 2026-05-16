Oglasio se Tramp: Ubili smo El Minukija, neće više terorisati Afriku!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage i Oružane snage Nigerije izvele zajedničku operaciju u kojoj je ubijen, kako je naveo, drugi po rangu u globalnoj strukturi Islamske države (ISIS), Abu-Bilal el-Minuki.

"Mislio je da može da se sakrije u Africi, ali nije ni slutio da imamo izvore koji su nas obaveštavali o tome šta radi", naveo je Tramp na platformi Truth Social.

On je rekao da je operacija bila "pažljivo isplanirana i veoma složena", dodajući da El-Minuki "više neće terorisati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmerenih na Amerikance".

On je zahvalio vladi Nigerije na saradnji u sprovođenju operacije i ocenio da je uklanjanjem El-Minukija "globalna operacija ISIS-a znatno smanjena".

Autor: D.Bošković