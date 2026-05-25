EVO GDE IRAN PREBACUJE OBOGAĆENI URANIJUM: Rusija neočekivano ispala iz kombinacije!

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Iran je spreman da visoko obogaćeni uranijum izmesti sa svoje teritorije, ali pod uslovom da on bude prebačen u Kinu, prenose mediji Al Arabija i Al Hadat pozivajući se na diplomatske izvore. Kako se navodi, Teheran traži čvrste garancije Pekinga pre postizanja bilo kakvog eventualnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema tvrdnjama izvora, zvanični Iran insistira na tome da upravo Kina ima ulogu glavnog garanta u svakom moguće budućem dogovoru između Vašingtona i Teherana.

Pakistan se uključio kao ključni posrednik

U okviru ovih diplomatskih aktivnosti, izvori navode da bi komandant pakistanske vojske Asim Munir mogao hitno da otputuje u Dohu.

Sastanak na vrhu: Kineski predsednik Si Đinping sastao se prethodno u Pekingu sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom, u trenutku nastavka velikih diplomatskih napora usmerenih na okončanje sukoba u Iranu.

Uloga vojske: Zvanični Islamabad snažno podržava uključivanje Pekinga kao garanta sporazuma između SAD i Irana. Komandant pakistanske vojske Asim Munir prisustvovao je i sastancima sa kineskim premijerom Li Ćijangom.

Glavni pregovarač: Pakistanska državna televizija prenela je da se Munir navodi kao glavni pregovarač u komplikovanim razgovorima između Vašingtona i Teherana, zbog čega je i doputovao u Kinu zajedno sa premijerom Šarifom radi susreta sa kineskim diplomatama.

Izmeštanje uranijuma u Kinu i njena uloga garanta mogli bi u potpunosti da promene tok pregovora i donesu novu geopolitičku ravnotežu na Bliskom istoku.

Autor: D.S.

