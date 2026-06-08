Američki lovac onesposobio tanker koji je pokušao da probije blokadu Irana

Snage Sjedinjenih Američkih Država onesposobile su prazan naftni tanker u Omanskom zalivu nakon što je plovilo prekršilo aktuelnu pomorsku blokadu i pokušalo da uplovi u jednu od iranskih luka. Incident se dogodio tokom tranzita broda kroz međunarodne vode, kada je vojna komanda procenila da posada svesno ignoriše bezbednosna upozorenja i nastavlja kretanje ka zabranjenom odredištu.

Centralna komanda američkih snaga (CENTCOM) saopštila je da je reč o tankeru „M/T Marivex“, koji plovi pod zastavom Palaua. Nakon što je posada broda odbila da postupi po direktnim naređenjima i promeni kurs, sa nosača aviona „USS Abraham Lincoln“ podignut je borbeni avion tipa F/A-18 Super Hornet koji je upućen ka cilju. Američki lovac je ispalio precizni projektil direktno u pogonski i upravljački deo broda, odnosno u prostorije gde se nalaze mašinski sklopovi i kormilarski sistem.

Usled teških strukturalnih oštećenja na mehanizaciji, kretanje tankera prema Iranu je uspešno obustavljeno, a plovilo je ostalo nepokretno na otvorenom moru bez mogućnosti da nastavi plovidbu.

Ova operacija predstavlja deo rigoroznih mera koje Sjedinjene Države sprovode u regionu radi presecanja ilegalnih trgovačkih ruta. Od pokretanja zvanične pomorske blokade trinaestog aprila, Centralna komanda je primenila različite nivoe sile i kontrole nad komercijalnim saobraćajem u ovim strateški važnim vodama.

Prema najnovijim zvaničnim podacima koje je objavio CENTCOM, američke pomorske i vazdušne snage su od početka misije privremeno ili trajno onesposobile ukupno sedam brodova koji su otvoreno odbili saradnju i kršili zabranu plovidbe. Sa druge strane, čak sto trideset i četiri komercijalna plovila su uspešno preusmerena na druge rute nakon što su njihove posade ispoštovale bezbednosne protokole i naređenja sa američkih ratnih brodova. Istovremeno, u cilju ublažavanja humanitarnih kriza, američka vojska je propustila četrdeset i dva teretna broda za koje je utvrđeno da prevoze isključivo humanitarnu pomoć.

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Autor: Pink.rs