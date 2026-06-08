AKTUELNO

Svet

Američki lovac onesposobio tanker koji je pokušao da probije blokadu Irana

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Andrew Matthews ||

Snage Sjedinjenih Američkih Država onesposobile su prazan naftni tanker u Omanskom zalivu nakon što je plovilo prekršilo aktuelnu pomorsku blokadu i pokušalo da uplovi u jednu od iranskih luka. Incident se dogodio tokom tranzita broda kroz međunarodne vode, kada je vojna komanda procenila da posada svesno ignoriše bezbednosna upozorenja i nastavlja kretanje ka zabranjenom odredištu.

Centralna komanda američkih snaga (CENTCOM) saopštila je da je reč o tankeru „M/T Marivex“, koji plovi pod zastavom Palaua. Nakon što je posada broda odbila da postupi po direktnim naređenjima i promeni kurs, sa nosača aviona „USS Abraham Lincoln“ podignut je borbeni avion tipa F/A-18 Super Hornet koji je upućen ka cilju. Američki lovac je ispalio precizni projektil direktno u pogonski i upravljački deo broda, odnosno u prostorije gde se nalaze mašinski sklopovi i kormilarski sistem.

Usled teških strukturalnih oštećenja na mehanizaciji, kretanje tankera prema Iranu je uspešno obustavljeno, a plovilo je ostalo nepokretno na otvorenom moru bez mogućnosti da nastavi plovidbu.

Ova operacija predstavlja deo rigoroznih mera koje Sjedinjene Države sprovode u regionu radi presecanja ilegalnih trgovačkih ruta. Od pokretanja zvanične pomorske blokade trinaestog aprila, Centralna komanda je primenila različite nivoe sile i kontrole nad komercijalnim saobraćajem u ovim strateški važnim vodama.

Prema najnovijim zvaničnim podacima koje je objavio CENTCOM, američke pomorske i vazdušne snage su od početka misije privremeno ili trajno onesposobile ukupno sedam brodova koji su otvoreno odbili saradnju i kršili zabranu plovidbe. Sa druge strane, čak sto trideset i četiri komercijalna plovila su uspešno preusmerena na druge rute nakon što su njihove posade ispoštovale bezbednosne protokole i naređenja sa američkih ratnih brodova. Istovremeno, u cilju ublažavanja humanitarnih kriza, američka vojska je propustila četrdeset i dva teretna broda za koje je utvrđeno da prevoze isključivo humanitarnu pomoć.

pročitajte još

Tramp želi da iskoristi odbrambene budžete NATO-a za uklanjanje kineske tehnologije iz Evrope

Autor: Pink.rs

#Iran

#Operacija

#američki lovac

#blokada

#tanker

POVEZANE VESTI

Svet

GORI TANKER U ADENSKOM ZALIVU - Huti preuzeli odgovornost za raketni napad

Svet

UŽIVO! TRAMP SE OGLASIO: Rat sa Iranom vrlo blizu završetka! Američka vojska: Devet brodova pokušalo da probije BLOKADU, nijedan nije uspeo (VIDEO)

Svet

Amerika objavila dokaz BLOKADE Irana: Američki razarač presreo brod kod Ormuza, tenzije dostigle tačku ključanja! (FOTO)

Svet

AMERIČKA VOJSKA ZAPLENILA RUSKI NAFTNI TANKER NA ATLANTIKU! Izvršen brz upad specijalaca na brod! Objavljeni snimci akcije (VIDEO)

Svet

PAKLENA NAJAVA TRAMPA: Amerikanci danas kreću u blokadu iranskih luka

Svet

Balkanski tanker uradio nemoguće: Dok svet drhti od iranskih raketa, ovi momci su prošli kroz čistu smrt