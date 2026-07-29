Tramp i Netanjahu u Beloj kući o Iranu, nuklearnim garancijama i regionalnoj bezbednosti

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ugostio je premijera Izraela Benjamina Netanjahua u Beloj kući kako bi razmotrili ključna pitanja vezana za Iran, regionalnu bezbednost i naredne korake nakon nedavne vojne akcije i vazdušnih udara koje su izvele američke snage.

Tokom susreta, predsednik Tramp je naglasio da Iran mora formalno da se obaveže i pristane na odustajanje od razvoja nuklearnog naoružanja.

Optuživši Teheran za kršenje predloženog sporazuma, američki lider je upozorio da će Sjedinjene Države zadržati snažnu blokadu sve dok se ne osiguraju sveobuhvatne garancije.

Izraelski premijer boravi u Vašingtonu i povodom komemorativne službe posvećene preminulom senatoru Lindsiju Grejamu.

Njegova poseta američkoj prestonici odvija se u trenutku povišenih regionalnih tenzija, nakon što su izraelske snage uspešno presrele bespilotnu letelicu za koju Tel Aviv tvrdi da je lansirana od strane milicije pod patronatom Irana.

Autor: Pink.rs