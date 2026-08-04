Podela u vrhu Teherana oko Ormuskog tesnaca: Mogući kompromisi diplomata i otpor Revolucionarne garde

Prema najnovijoj analizi američkog Instituta za proučavanje rata (ISW), u vladajućim krugovima u Teheranu postoje ozbiljna neslaganja u vezi sa stepenom kontrole nad Ormuskim tesnacem.

Dok su pojedini iranski pregovarači, predvođeni ministrom spoljnih poslova Abbasom Araghchijem, pokazali spremnost na ograničene kompromise sa Sjedinjenim Američkim Državama oko upravljanja ovim strateškim morskim prolazom, frakcija Korpusa čuvara Islamske revolucije (IRGC) ima znatno tvrdokorniji stav.

Frakcija Revolucionarne garde, kojom komanduje general-major Ahmad Vahidi i koja trenutno ima dominantan uticaj na donošenje odluka u teheranskom režimu, po svemu sudeći odbacuje bilo kakav sporazum koji bi značajnije smanjio iransku kontrolu nad ovom ključnom pomorskom rutom.

Izrael navodi plan za plovidbu, Tramp otkazao udare

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je otkazao planirane vojne udare na Iran nakon što su ga iranski pregovarači i regionalne države obavestili o postizanju načelnog dogovora koji predviđa trenutno i potpunije otvaranje tesnaca i okončanje nuklearne pretnje. Izraelski mediji istovremeno prenose da je ministar Araghchi pristao na predlog koji su formulisale SAD i Katar, prema kojem bi trgovački brodovi ulazili u Persijski zaliv kroz iranske teritorijalne vode, a izlazili kroz vode Omana.

Analitičari Instituta za proučavanje rata upozoravaju da bi aranžman u kojem Iran zadržava kontrolu nad ulaznim saobraćajem i dalje omogućio Teheranu da odlučuje koji brodovi mogu ući u zaliv. Time bi Iran nastavio da ugrožava globalnu trgovinu i američke bezbednosne interese, naročito imajući u vidu da iranski zvaničnici i dalje insistiraju na zabrani ulaska za brodove koje smatraju neprijateljskim, uključujući plovila Američke ratne mornarice.

Korišćenje pauze za obnovu vojnih snaga

Pored trgovačkih i diplomatskih pregovora, pojedini funkcioneri iranskog režima nastoje da umire najtvrdokornije struje u zemlji isticanjem da se diplomatske pauze i prekidi vatre koriste za obnavljanje vojnih kapaciteta. Portparol iranske armije (Artesh), brigadni general Mohammad Akraminia, otvoreno je izjavio da je Iran u potpunosti iskoristio postojeći memorandum o razumevanju i prekid vatre za uvoz nove vojne opreme, popravku oštećenih sistema i pokretanje nove proizvodnje naoružanja.