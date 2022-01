I NAKON SMRZAVANJA - SMRZAVANJE! U Srbiji i sutra LEDENI DAN, temperatura neće prelaziti preko NULE!

Iako će i u petak biti mraza, tokom dana će malo otopliti, pa će u petak i za vikend biti od 2 do 8 stepeni, što je temperatura oko i malo iznad proseka za ovo doba godine.

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda pred nama je ledeni dan. Kako se navodi, u četvrtak i petak, 13. i 14. januara, očekuje nas umeren i jak jutarnji mraz.

Dnevna temperatura u četvrtak u većini mesta biće ispod 0 stepeni - ledeni dan. Iako će i u petak biti mraza, tokom dana će malo otopliti pa će u petak i za vikend biti od 2 do 8 stepeni.

U četvrtak vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -14 do -5, najviša od -4 do 2 stepena.

Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima Srbije oblačno i suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu ujutro veoma hladno sa umerenim do jakim mrazem. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i hladno. Vetar slab, zapadni. Najniža temperatura od -10 do -8, a najviša od -3 do -1 stepen. Krajem dana i tokom noći oblačno i suvo.

U petak ujutro u većem delu slab i umeren, a na jugu ponegde i jak mraz. Tokom dana u petak i za vikend malo i umereno oblačno, samo u subotu jače prolazno naoblačenje, ali će se zadržati uglavnom suvo vreme.

Dnevna temperatura oko i malo iznad proseka za ovo doba godine - od 2 do 8 stepeni. Zatim do kraja perioda, 20. januara, umereno do potpuno oblačno, u ponedeljak uveče i u utorak sa kišom i snegom, uz pad temperature.

Autor: