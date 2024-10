Razlog je bilo učešće eko-aktiviste u nekoliko propalestinskih demonstracija. Tokom ovih demonstracija, demonstranti su napali policajce i uzvikivali zabranjene slogane.

Nema više sprdanja sa državom! Nemačka policija lažnu ekoloskinju Gretu Tunberg označila kao “sklonu nasilju” i tako će se ophoditi prema njoj!

German police recognized Greta Thunberg as "prone to violence" - Tagesspiegel



The reason was the eco-activist's participation in several pro-Palestinian demonstrations. During these demonstrations, protesters attacked police officers and shouted banned slogans. pic.twitter.com/QsGGBaIEFt