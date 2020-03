SVE MU PREPRIČALA, OD A DO Š! Luna otkrila Marku detalje razgovora s majkom, ovako je reagovao na Anabeline reči! (VIDEO)

Želela je da ga uputi u novonastalu situaciju!

Luna Đogani danas je imala potpuno otvoren i emotivan razgovor sa majkom Anabelom Atijas, tokom kojeg je najviše bilo reči o stvarima koje jedna drugoj zameraju, ali i o Marku Miljkoviću, dečku mlade pevačice. Budući da su razgovarale nasamo, u četiri oka, Luna je večeras rešila da prepriča Miljkoviću šta joj je majka rekla.

- Ona kaže:"Ja sam vas dvoje videla kao savršen spoj jer je on stariji, iskusniji, može svašta da te nauči, ali ne mogu da slušam kad se on dere na tebe, to je jedino što ne mogu" - prepričavala je Luna Marku koji, čini se, i nije bio preterano zainteresovan da čuje šta će mu devojka reći.

Autor: D.T.