DOBILA ZNAK PAŽNJE OD NJEGA, ALI NEDOVOLJAN! Dalila ljubila Anđela po vratu, on je poljubio u OBRAZ! Dragojevićka krenula kod Cara, pa se ipak vratila u Rankovićev krevet! (VIDEO)

Ne uspeva joj da izvuče ono što želi od njega!

Poslednjih 40 minuta Dalila Dragojević pokušava da očara Anđela Rankovića, kako bi je poljubio u usta. Pred odlazak u izolaciju prešla je i u njegov krevet, gde takođe nije uspevala da ga osvoji.

Ipak, došlo je do mini preokreta. Dalila je počela da ljubi Anđela po vratu, a on joj je uzvratio tako što ju je poljubio u obraz. Dragojevićka je ustala iz kreveta i pozdravila se sa nji, ali ipak nije otišla do izolacije.

Ponovo se vratila kod Anđela, u nadi da će je on poljubiti u usta.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.