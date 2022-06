ON JE RAZLOG NJENOG DOBROG RASPOLOŽENJA?! Marijana oduševljena Karićevim postupkom pre žurke, celo jutro mu posvećivala pesme?! (VIDEO)

Marijana Zonjić se ovog jutra probudila vidno raspoložena. Ona je sve vreme pevala i igrala na svom krevetu.

Naime, Stefan Karić je Marijani sinoć dao svoj budžet za žurku pošto ona nije dobila dovoljno novca i na taj način joj pokazao kako brine za nju. Da li je to razlog Marijaninog lepog raspoloženja ovog jutra, ostaje nam da ispratimo.

Zadruga 5 - Marijana posvetila Kariću pesmu : Love me like you do, touch me like you do - 08.06.2022. pic.twitter.com/EkC6QKt7CT