Sve će izaći na videlo: Matora zapretila Aniti dokazima koje poseduje Matea, zauvek završila prijateljstvo sa Đedovićem! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija 'Narod pita'. Večerašnji voditelj Milan Milošević ugostio je u studiju Anitu Stanojlović, Anđela Rankovića i Jovanu Tomić Matoru. Matora je zapretila Aniti dokazima koje Matea ima protiv nje, ona i Anđelo hladni kao špricer.

Da li si se kuckala sa Mateom? -pitao je Milan.

Zvala sam je na ručak i verovarno ćemo se videti, pokazala mi je neke snimke i ja sam šokirana, jedva čekam da to izađe na videlo. Ona je sve njih snimala i ima sve napismeno. One su se dopale jedna drugoj, ti znaš da sam ja napravila grupu i treba da rešimo svi zajedno, i dalje se svi čuju i reko ajde da sve kažemo u oči. Meni Sandra i dalje piše privatno a neće da se vide sa mnom -rekla je Matora.

Ja se nisam čula ni sa kim, baš me ne zanima ništa, samo se trudim da se posvetim Anđelu i Alekseju i to je to -rekla je Anita.

Ja se isto ne družim sa tim ljudima, mene ne zanima ta tema. Što se tiče sastanaka sve se dešavalo poslovno i uvek sam bio van svega -rekao je Anđelo.

Saznala sam to da ja Marka nikad nisam vređala, on je mene ismejavao i omalovažavao, meni je to krivo zbog svega i mi nikada nećemo biti prijatelji i drugari, ovo mi je sve trebalo da se osvestim. Nije baš sve tako kako se predstavlja kod ljudi i u javnosti. Posle 10 godina najviše me narod voli -rekla je Matora.

Ja samo želim da pozdravim naše golupčiće i da kažem da im niko ništa ne može, samo neka slušaju jedni druge -rekla je gledateljka.

Autor: Nemanja Šolaja