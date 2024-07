Ništa nije slutilo na haos: Đedović slasno osolio po Marinkoviću, a onda ušao u žestoku raspravu sa gledateljkom (VIDEO)

Pljuštale i uvrede!

Nakon odgledanog priloga u kom su gledaoci imali priliku da se prisete suočavanja Matee Car i Jovane Tomić Matore u Šiša baru, voditeljka Ivana Šopić je o ovome porazgovarala sa Matorom.

- Pušten je i nama tada unutra, što sam videla da je dobila instrukcije od Rešićke da je dobro. Sigurno nije doša da mi otvori oči, nego da uđe. Ne kontaktiramo, ali ako bude bila tu, možemo na neki ručak da odemo. Ne znam kakva joj je žena, pa da joj vratim (smeh) - rekla je Matora.

- Čuli smo se Jelena i ja, podržavam je, smatram da je ovo njen pravi put, bolje nego da prođe kao Goca i Miljana. Najviše fejk su mi bili Bojana i Ivan - rekao je Marko.

Ivana Šopić je poželela dobro veče, a kraj telefona bila je Milica iz Novog Sada.

- Milica iz Novog Sada je. Ja Matoru obožavam, ona je jedino srce koje je zalutalo među bitange. Što se tiče druga Marka Đedovića, 40 minuta je pričao o Ivanu Marinkoviću i sve što je rekao, rekao je o sebi. Za njega je Ivan Marinković gospodin beogradski, a on je sotona sa Šar planinem, evo da u kažem da je seljačine koja je obula cipele i došla u Beograd. Pričajući na ovaj način na koji on priča, to nema stila. Za njega je Ivan Marinković beogradski gospodin - rekla je gledateljka.

Nakon ovog izlaganja, ona je ušla u verbalni klinč sa Đedovićem u kom su pljuštale uvrede na sve strane, a kako je to izgledalo, pogledajte detaljnije u video-prilogu u nastavku ovog teksta:

