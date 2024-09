Iskompleksiran je: Rajačić iskazao gađenje prema Bebici, pa otkrio kako je došlo do zbližavanja sa Mimas! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Naredna sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Uroš Rajačić koji se osvrnuo na svoj odnos sa Milanom Šarac Mimas.

Zbog čega ste se Bebica i ti posvađali? - upitao je Darko.

- Iskompleksiran je momak. Ne voli osobe koje bolje izgledaju od njega. Željan je toga da me provocira. Odvratan je - kazao je Rajačić.

- Šta imam Mimas, a što nisu imale druge? - upitao je Darko.

- Dopala mi se, jako mi se dopala. Meni se ona jako dopada. Po ceo dan smo zajedno, ali je ona jako ljubomorna. Ona je odvela Keneški da pričaju. Keneški je ta koja želi po svaku cenu da mi se približi, zato to smeta Mimas . Da želim nešto da uradim, ja bih to uradio - rekao je Rajačić.

- Da li misliš da nisi ispao ispravan prema Gruji? - upitao je Darko.

- Nisam ispao ispravan, ali nije on moj drug. On je drugar mog druga, moj poznanik. Ja sam osetio neke simpatije prema Mimi, ali mi je zasmetalo kad sam čuo da se zbližila sa Munjezom. Svanulo mi je kad sam čuo da nije to to i da joj se Munja ne dopada preterano - kazao je Rajačić.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.