Asmin Durdžić u uključenju u emisiji "Pitam za druga" na RED TV progovorio je Anelinom ponašanju i Terzinim psovkama njegove ćerke Nore.

Voditeljka emisije "Pitam za druga" na RED TV, Anastasija Buđić, uključila je u uživo program Asmina Durdžića, koji je ovom prilikom progovorio o psovkama koje je Bora Terzić izrekao na račun njegove ćerke Nore, ali i o ponašanju njegove bivše, Aneli Ahmić.

- Ušao si u crveno što je Terza rekao svašta Aneli, ti si rekao da će snositi posledice. Na šta si mislio tada - pitala je Anastasija.

- Znaš kako, jako je ružno kada nekom psuješ dete, ona je moja ćerka, ne odgovara mi da slušam. Kada izađe, onda ćemo on i ja to da rešimo...Kakav god ja odnos da imam s Aneli i njenom porodicom, ja ću uvek da stanem za svoje dete i da je štitim. Da ja sada nešto pretim, nema smislila, zvao sam advokata...Terza je čovek klošar, nema karaktera, nema stava. Ne dopada mi se najviše to kako psuje malo dete od tri godine i to što vara svoju devojku trudnu. Bez reči sam stvarno - rekao je Asmin.

- Ti imaš neka saznanja, čini mi se da se radi o nekom tvom prijatelju, bitno je da potvrdiš da li postoje ta dugovanja, tj. da Bebica i Terza duguju neki novac - pitala je voditeljka.

- Da, jeste, uzeli su neki novac na kamatu za proslavu Terzine veridbe, od mog druga su uzeli. Imaju i audio poruke - rekao je Durdžić.

- Kako ti gledaš kao muškarac na to da se Terzina porodica javlja Milici i da je pitaju šta da rade s tim - pitala je voditeljka.

- Naravno da nije na njoj, i da nije trudna, treba sam da rešava dugove i onda njegov brat zove nju da rešava, to je katastrofa. To je dno dna, i Terza i njegova porodica i njegov brat - rekao je Asmin, a onda se osvrnuo na Anelino ponašanje tokom svađe sa Terzom:

- Aneli je sama kriva za te stvari, meša se u svađe koje nju ne dotiču, napada te ljude i onda je sama sebi kriva. Nemam komentar za Aneli, meša se u stvari koje je ne dotiču i sebi dozvoli da joj neko psuje dete i majku i mrtvog oca - rekao je on.

O čemu je još govorio, pogledajte u nastavku:

