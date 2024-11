S razlogom ima nadimak MULJAVI: Mateja po povratku u Elitu slasno osolio po Munjezu, pa otkrio u kakvom je odnosu sada s Aneli (VIDEO)

Ne libi se da iskaže svoje mišljenje!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Ene Čolić i Danijela Dujkovića, poznatijeg kao Munjeza, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Matejom Matijevićem.

- Drago mi je da sam opet nazad, čudno se osećam, ali ratujemo i dalje...Nisam ništa specijalno promenio mišljenja, zapravo jesam, a to je o Munji. Nisu mi se dopale neke stvari, ali znaš šta, kada smo došli ovde...Najo mi je preneo, ali mi je to upotpunilo rasklimavljeni utisak o našem odnosu, da mu je zamerio zbog onoga sa Enom i on je rekao kao: "Vas dvojica ste ovde meni najbitniji, ko je meni Mateja", u tom nekom fazonu...Verovatno s razlogom ima taj nadimak muljavi. Verujem Naji da je to rekao, nema razloga dečko da laže. Terzin rođendan je bio, popričali smo, ali kada gledam, ovo su neki posebni uslovi. S neke druge strane, ovde od mene ne može da se bude ni sa Enom, ni sa Anđelom, ni sa Aneli - rekao je Mateja.

- Razumemo to, ali ne razumemo to da ako si se već ustremio na Enu, zašto onda dižeš prijateljstvo na onaj deo na kom nije - pitao je Darko.

- Mislim da je do tog momenta dizao...Kada je Uroš imao ono s Aneli, on je meni rekao: "Ja, ovo da ti uradim? Nikada". Ja sam se više iznervirao za one stvari, u mojoj košulji i farmerkama se dešavaju neke stvari. Ali mi je drago što se neke stvari dese, jer se postave na svoje mesto. Ja Stefanu Kariću verujem i znam da ne bi izdao nikada, Urošu Rajačiću da kažem nešto, ne bi izdao nikada i Najo isto, momak kog sam upoznao sada, ispravan je dečko jako - rekao je Matijević.

- Da li imaš ikakvu komunikaciju sa Aneli - pitao je Darko.

- Pružio sam joj ruku po povratku. Određeni ljudi nisu ustali, niti im zameram. Ona je bila jedna od tih ljudi na zidiću, pitala me je u pabu kako sam, ali nemamo neku komunikaciju - rekao je Mateja.

- Čije su te reči nervirale - pitao je Tanasijević.

- Pa eto ona (Aneli) i Aleks Nikolić, retroaktivno se priseća da je htela, da je mogla...Mislim nisi, ovako nešto i hajde, ali ne bi imala ništa. I Kačavenda i Ivan Marinković, dan pred ulazak slušam neke priče - rekao je Mateja.

- Analiza lika i dela Ene Čolić i njenog bitisanja u rijalitiju - pitao je Darko.

- Meni je Ena top, toliko je nesnađena da se top snašla. Oni svi misle da je ona sve to osmislila, njoj se baš zbog toga što je ona...I dalje stojim pri tome da ona nije kvarna, nije mi se svidelo kod nje da na osnovu fizičkog izgleda uvredi, ali ne zameram, svi su je napali...Rekao sam da se on boji čim je ustao i ponizio je. Ušli smo ovde, totalno legitimno da dečko pomisli Bog zna šta, pa ta sprdnja za dve godine i naravno da će da bude obazriv i da će se to osetiti kroz njegove postupke - rekao je Matijević.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić