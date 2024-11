Simulanti, prevaranti: Uroš uveren da su Ivan i Jelena obmanuli javnost! Tvrdi da su se planski razveli! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Eni Čolić u emisiji ''Pretres nedelje'' koja je dala stav o odnosu Ivana Marinkovića i Jelene Ilić.

- Ovde vidim da neki ljudi komentarišu kao da su potpuno bezgrešni odnos Ivana i Jelene. Evidentno je da se vole. Ona se folira da ga ne voli, a on transparentno pokazuje da voli nju. Mislim da i treba da se pomire, verujem da bi onda manje zla izbijalo iz njega. Oni su kompatibilni - kazala je Ena.

- Saglasna sam s Enom. Imam sukob sa njima, ali ako žele da se pomire, to je njihova stvar. Kad ih gledam sa strane, deluje kao da se nikada nisu razišli. Govore o tome šta je bilo u prošlosti. Mislim da bi se on na keca pomirio s njom, samo da ona da neki znak. On je pokazao da nema nikakvo dostojantno, što je malo žalosno za te godine, ali dobro - istakla je Aleksandra.

- Meni ovo deluje kao da su obmanuli naciju. Govorili su najgore stvari jedno oi drugom. Sve mi ovo liči na jeda veliki dogovor. Simulanti, prevaranti. Ovo mi sve deluje kao dogovor, jedna velika farsa. Spremni su na sve. Ivan obelodanio da je dan pre početka Elite imao se*s s njom. Ajde, bre, koga je on našao da laže?! - dodao je Uroš Stanić.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.