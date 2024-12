Svi konci su u njenim rukama: Aneli otkrila da Mateju vrti kao čigru, u inat dušmanima odlučila da okrene novi list! (VIDEO)

Otvorila dušu o svojim osećanjima nakon turbulente nedelje!

Četvrti sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u "Šiša baru" bila je Aneli Ahmić. Ona je imala jako burnu nedelju u kojoj je došlo do novog njenog spavanja sa Matejom Matijević, koje nije potrajalo jer je on rekao da ju je samo iskoristio, zbog čega je ona potonula.

- Kako si i kako si se digla ponovo? - pitao je Darko.

- Nedelja je bila katastrofalna, bolje sam. Razgovarala sam sama sa sobom, slagala kockice, uzdigla sam se i nadam se da će ovako da ostane. Govorila sam samoj sebi da ne treba da padam jer će neki ljudi jedva da dočekaju da mi vide leđa. Ispraznila sam police, jedva su dočekali da ih zauzmu - govorila je Aneli.

- Šta se dešava sa Enom, opet je ozbiljan rat? - pitao je Darko.

- Kad se posvađam sa nekim čujem nju kako dobacuje nešto protiv mene. Govorila je da glumim žrtvu, osetila sam da sa njene strane nije bilo iskreno i da joj nisam draga. Osete konkurenciju u meni, pa sam rekla da ću biti jača nego ikada. Ispratili su me, a nigde ni krenula nisam - dodala je ona.

- Što si toliki trn u oku skoro svima u kući? - upitao je voditelj.

- Konkurencija. Ja se u dosta momenata zbog njih osećam poniženo jer mi govore uvrede koje su katastrofalne. Ja sam žena koja nema nekoga da je štiti ovde, dečka, muškarca i jedini je Bebica uz mene. Imam samo prijatelja. Videla da sam konkurencija, znaju da sam prošle godine bila druga. Kad pozdravljam podršku njih to izluđuje, pa počnu da vređaju i njih i mene. Znači mi jer vide konkurenciju, ali se osećam često zgaženo - govorila je Ahmićeva.

- Sa kim možeš ovde da razgovaraš? - upitao je Darko Tanasijević.

- Najdraže mi je sama sa sobom da pričam, uživam i jako mi je lepo. Ja sam sama sebi motivacija za dalje. Postoje ljudi, to su Bebica i Marko Đedović - rekla je Aneli.

- Sa Urošem si imala kontakt, savetovao te je šta da radiš, ali si to shvatila kao provokaciju - dodao je voditelj.

- On mi je pevao ceo dan "Adio amore", voleo bi i on da mi vidi leđa. Rehab mi sad baš prija i da sama sebi dajem podršku - rekla je ona.

- Šta ćemo sa Matejom? Utorkom se spojite, a onda se on uvek vadi na alkohol i muške hormone - dodao je Darko.

- On ima problem od ovih ljudi jer me dosta njih ne voli. On nije nikakav muškarac. On meni jeste drag, ali ja dobro znam šta radim. Mene je Mateja hteo da navuče da bih ja nešto više imala sa njim, a ne može. Znam ko šta želi i dokle mogu da ga pustim. Hteo je da me napije, donosio je piva, pa je išao kod Drveta ne bi li mene omekšao i zavrteo priču. Bilo mi je super jer sam se zabavljala, pa sam ga i pustila u svoj krevet. Ponavljala sam "Da li si raskinuo?" jer sam i ja njemu htela da se osvetim jer me je ponižavao. Hteo je nešto intimnije, a zna da ne može da ima to sa mnom. Nisam budala, ne može preko mene da se vrti priča, a ako budem htela opet ću da vrtim i da se zezam sa njim. Rekao je on meni posle "Pitanja gledalaca" rekao: "Ipak ćemo da treniramo zajedno", a ja sam rekla da nećemo jer ja njih puštam da dođu kad meni odgovara, a ne kad se njima ćefne - govirka je Aneli Ahmić.

- Šta ćemo sa Lukom? - pitao je Darko.

- Simpatičan, ali ne postoji šansa. Luku sam učila koje vino da me naruči i da li se predjelo jede uz ribu. Sa njim ću da pijem utorkom, da se zezam ali ne vidim sebe ni sa jednim muškarcem - odgovorila je Aneli.

