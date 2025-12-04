Još jedno prijateljstvo na tankom ledu! Anđelo natrljao Mini na nos druženje sa Anitom, Asmin dolio ulje na vatru: Rekla je da joj kasni... (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović procitala je pitanje za Minu Vrbaški.

Tri meseca voliš Terzu i šta bi onda?

- Ja nikad nisam izjavila da ga volim. Meni su se emocije ugasile kad je ušla Sofija i kad je radio one stvari. Precrtala sam u glavi i nema šta. Neka bude da je izgovor - rekla je Mina.

- Sve su ovo laži, nikakve emocije ona nije imala - rekao je Terza.

- Rekao je da mu je nekako neprijatno i eto - rekla je Mina.

- Ovo je klasična nemoć. Ustaneš i kažeš da si me koristila za kuvanje, spremanje i rijaliti. Ponaša se prema meni kao da sam smeće i odron. Sa mnom nikad nije šetala, a sa njim sad ide i šeta. Čim se završi emisija, ona kod njega u krevet. Sa mnom nije bilo tako, uvek ode sa Dačo u radio. Ponižavala me još od one ruže kad sam joj dao i kad je ona rekla da je uzela iz sažanjenja. Ne znam samo kako mogu da plaču - rekao je Terza.

- Ispada da sam ja od kamena, ali on mene ne poznaje - rekla je Mina.

- Nije ni meni normalno da se družiš sa Anitom, sa kojom sam se svađao zbog tebe. Ti kažeš da ssam ti najbolji prijatelj i onda se družiš sa devojkom koja mi se use*avala u život i daš joj krevet da legne pored mene - skočio je Anđelo.

- Pokušavam da joj kažem da neke stvari nisu u redu - rekla je Mina.

- Nećemo da se družimo - rekao je Anđelo.

- Nju radi da pravi momke budalama - skočio je Asmin.

- Ona voli to da radi, takva je - rekao je Bora.

- Bora je sa mnom pričao kao prijatelj van crnog stola - rekla je Mina.

- Ona je pre dva vikenda sklanjala Anitu od Filipa, šta se sad desilo?! - rekao je Terza.

- Ja ne vidime emociju sa njene strane, sa tvoje vidim. Minu niko ne interesuje. Ona samu sebe kanali i nije joj prvi put. Ja nisam protiv veza, ja sam protiv vaših lažnih emocija - rekao je Mića.

- Ona je rekla da joj kasni i zato nije mogla da se odvoji od Terze - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić