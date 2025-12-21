Bog ti dao lepotu i ništa drugo! Boginja jednim potezom zalepila Anitu za dno, Advokatica održala bukvicu Luki: Biću uz tebe, ali ne po svaku cenu(VIDEO)

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je re Boginji kako bi prokomentarisala ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Do juče smo slušali kako je provodio vreme sa Filipom, a danas drugo. Glup si i prihvati to, a ušao si u vezu sa još glupljom osobom. Neiskreni ste i foliranti ste i jedno i drugo. Što se Anite tiče - Bog ti damo lepotu i ništa drugo. Shvatili smo da si pobednica, ali za mene si niko i ništa. Naskačeš sa ki*e na kitu - rekla je Boginja.

- Luka se mešao u moj odnos i nazivao me dvorskom ludom. Mislim da si i u vom odnosu fejk. Lepo sam te pitala pitanje na uslaku jer sam znala da ćeš ostaviti Anlei pre NOve godine, videla sam prepiske sa tvojim ocem? - rekla je Sofija.

- Nek se pokrene odmah šta ima, prepiske sa mojim ocem nemaju. Kako ANita ne zna za to? - skočio je Luka.

- Jeste li išli kod notara da overite dogovor ANita i ti? - pitala je Sofija.

- Luka, ne daj se i drži se. Izdržao si tamo osam godina. Ti simuško i izdržaćeš sve kao što si izdržao osam godina, tebe šaljem - rekla je MIlosava.

- Ti si rekao da ćeš svojim potupcima oprati nju, a nisi ni ne možeš-. Šta god da uradiš ja sam uz tebe, ali ne po svaku cenu. Ja ne mogu da lažem za durge ljude i da budem ismevana. Ne moraš ti mene da poštuješ zbog nje, nego zbog sbee. ANitra imaš moralnu odgovornost prema svom detetu. Ja nemam nikavu zadršku prema tebi. Šta god da ovaj ovde radi ja ću biti uz njega - rekla je JOvana.

- Ja ne mogu dahvatim da ti ovde govoriš da želiš nekpome da budeš kombinacija. Ostavljam Luku - rekao je Ilija.

- Heftajte se, volite se, uživajte i šetajte. Luka, sledeći put staviprijateljstvo iznad devojke - rekla je Sandra.

