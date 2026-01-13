Kakve su majke koje ne daju da otac prisustvuje krštenju? Luka dao Terzi vetar u leđa, pa ukanalio Milicu Veličković za sva vremena! (VIDEO)

AKTUELNO

U toku je "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću.

- Terza je taj koji nikad nije išao protiv Milice, priznao je svoju grešku. Nikad nije spomenuo njenu prošlost. Kad je Milica ušla i postavila uslov da samo sa njom ne bude, on je to ispoštovao. Sofija je ispoštovala da je ne vređa. Terza je ponižen kad je došlo ovde da je ona bila sa Rajačićem. Ovo što je on rekao, nije samo uskraćen Terza nego cela porodica. Milica je bila napolju srećna koliko i Terza kad je nas zvao spolja na video poziv, oni su se smejali. Kakve su majke koje ne daju da otac prisustvuje krštenju? Osuđivali smo Matoru jer Terza ne prisustvuje krštenju, šta sad ne treba da osuđujemo što on nije bio na krštenju svog deteta?! Terza je pred ulazak znao za krštenje. Na veridi je Pink mogao da bude?! Šta ćeš ti u žiriju kad znaš da će to biti tema? Ne zaboravite da je Terza rekao: "Milice pristajem na sve". Ona je ovde govorila da Munja nije njegov prijatelj, da zajedno menjaju ribe, da bi Munja bio i sa Sofijom, a ona je bio pozvan na krštenje - rekao je Luka.

- Kako je meni bilo puno kad sam video sa Munja dolazi - rekao je Terza.

- Ja sam u šoku! Ona je trebala da stavi interes svog deteta ispred svega. Sam čin krštenja je mogao da se desi i naknadno. On nije pokojni, on j eživ. Zamisli čime se služe!? Kad je došlo pismo, on nije izašao sa čokoladom. Ovo je poniženje njega za vek i vekova. Ovim je potvrdila da nije dobra majka! Barbara je morala da bude jedan jedini prioritet u životu. Ne može Munja da zameni nikoga od njegove porodice. Svako dete plače, kvase se noge, poliva se, dete reaguje. Zamisli tu sprdnju za Munju po storijima kao on sa tatine strane. Ja ne mogu da zaboravim njenu rečeni: "Hoće da dođe i pije na moj račun". Da je opanak, čovek bi odreagovao. On nju ne može da brani, pokušava. On sve vreme spušta loptu, ali ona je sve zaradila sama. Dete će ostati trajno obeležebno. Žena je napravila samo takav fijasko. Ja nikad nisam čula da je neko nekoga iz crkve isterao - rekla je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

