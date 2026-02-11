Kače se na tebe, ali više neće smeti: Alibaba ponovo glumi Majinog velikog zaštitnika, napunio joj lažno samopouzdanje očas posla! (VIDEO)

Dodvorava joj se!
Asmin Durdžić i ovog podneva glumio je Majinog velikog zaštitnika i ubeđivao je da je za sve postupke u pravu, a samim tim joj i lažno punio samopouzdanje zbog čega je ona procvetala.
- Što te niko ne dira od starih? - upitao je Alibaba.
- Samo novi - rekla je Maja.
- Kače se na tebe, ali više neće smeti - rekao je Alibaba.
- Zamisli da mi prilazi u kazinu i da mi se unosi - rekla je Maja.
- Ne smeš da trpiš ta poniženja - rekao je Alibaba.
Autor: N.Panić