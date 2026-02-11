AKTUELNO

Zadruga

Kače se na tebe, ali više neće smeti: Alibaba ponovo glumi Majinog velikog zaštitnika, napunio joj lažno samopouzdanje očas posla! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dodvorava joj se!

Asmin Durdžić i ovog podneva glumio je Majinog velikog zaštitnika i ubeđivao je da je za sve postupke u pravu, a samim tim joj i lažno punio samopouzdanje zbog čega je ona procvetala.

- Što te niko ne dira od starih? - upitao je Alibaba.

- Samo novi - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kače se na tebe, ali više neće smeti - rekao je Alibaba.

- Zamisli da mi prilazi u kazinu i da mi se unosi - rekla je Maja.

- Ne smeš da trpiš ta poniženja - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

