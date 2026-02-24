Plakala je zbog Filipa: Dača razvezao jezik i obelodanio čime Teodora drži Bebicu u šaci! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi progovorio o Nenadu Macanoviću Bebici i Teodori Delić.

- Mi svaku noć ovde pričamo već četiri meseca istu priču. Nikakav nema pomak, ništa nije bilo ni prošle godine bolje. Pošto vi pokušavate da joj pomognete, evo draga gospodo vi joj pomozite. Govore za njega da je psihopata, da je ovo i da je ono. Slažem se, ali šta radi devojka toliko dugo s njim? Može da zove policiju i kraj, može apsolutno sve - rekao je Janjuš.

- Janjuše, šta bi ti uradio da neko zabrani tvojoj ćerki da viđa roditelje? - upitao je Milan.

- Zvao bih moje drugove i poveli bi ga na Košutnjak, a onda bih mu prstić po prstić čupao. Zamisli da mi ćerka kaže da joj je neko zabranio da se vidi sa mnom, pa slomio bih ga - rekao je Janjuš.

- Mi vidimo da Teodora drugačije odgovara na pitanja i drugačije se ponaša. Ti si pre neki dan plakala na klipovima zbog Filipa, a ne zbog Bebice - rekao je Dača.

- On je sad krivio Teodoru jer Kačavenda govori šta govori, a ona je vezana za Filipa dok je Bebica gleda kao psihopata - rekla je Hana.

- Ono jutro kad je Bebica ušao u Odabrane, mi smo se svi plašili da li da spavamo zbog njega - rekla je Kačavenda.

Autor: N.Panić