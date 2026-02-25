Kao krpelj! Bora ne može da se otarasi Uroša, Stanić neprestano naskače na njega i moli za mrvu ljubavi! (VIDEO)

Au!
Bora Santana i Sale Luks osamili su se u radiju kako bi na miru porazgovarali o sutrašnjoj emisiji.
Međutim, njihov mir nije dugo trajao jer im se pridružio Uroš Stanić. On je iskoristio sve svoje veštine kako bi zaveo Boru. U jednom trenutku se popeo na sto kako bi igrao, ali se sa istog i prevrnuo.
Zatim je seo kod Saleta u krilo kako bi bio bliži Boru, a onda je pokušao i na njega da naskače.
- Pusti mi pesmu sutra - rekao je Uroš.
- Kad ti nisam pustio - rekao je Bora.
- Ljubi da prođe - rekao je Uroš.
- Za tebe bi moja braća i ja ubili - rekao ej Bora.
- Nju liferuješ i izbacuješ - rekao je uroš.
- Niko me ne zanima! Ne diraj je, ja je volim. Ti si moj brat! Ja nisam gej i gotivim te, nisam ni bi. ne diraj me! - rekao je Bora.
- Poljubi me, meni je ovo bitno -rekao je Uroš.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić