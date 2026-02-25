AKTUELNO

Zadruga

Kao krpelj! Bora ne može da se otarasi Uroša, Stanić neprestano naskače na njega i moli za mrvu ljubavi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Bora Santana i Sale Luks osamili su se u radiju kako bi na miru porazgovarali o sutrašnjoj emisiji.

Foto: TV Pink Printscreen

Međutim, njihov mir nije dugo trajao jer im se pridružio Uroš Stanić. On je iskoristio sve svoje veštine kako bi zaveo Boru. U jednom trenutku se popeo na sto kako bi igrao, ali se sa istog i prevrnuo.

Foto: TV Pink Printscreen

Zatim je seo kod Saleta u krilo kako bi bio bliži Boru, a onda je pokušao i na njega da naskače.

- Pusti mi pesmu sutra - rekao je Uroš.

- Kad ti nisam pustio - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljubi da prođe - rekao je Uroš.

- Za tebe bi moja braća i ja ubili - rekao ej Bora.

- Nju liferuješ i izbacuješ - rekao je uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Niko me ne zanima! Ne diraj je, ja je volim. Ti si moj brat! Ja nisam gej i gotivim te, nisam ni bi. ne diraj me! - rekao je Bora.

- Poljubi me, meni je ovo bitno -rekao je Uroš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Moli za mrvu pažnje i ljubavi: Jovana traži način da se ponovo približi Maji, ona je iskulirala kao niko nikad! (VIDEO)

Zadruga

Novo poniženje Sare Stojanović: Ponovo moli za mrvu ljubavi i pažnje! Ivan dobio amneziju na poljubac sa njom, od ovoga ne može gore! (VIDEO)

Zadruga

Poniženje za poniženjem: Jovana uhodi Janjuša po kući, ne prestaje da moli za mrvu pažnje (VIDEO)

Zadruga

AKO SAM TRUDNA RODIĆU MU DETE! Sara Stojanović dotakla dno, moli Saleta za mrvu ljubavi, on je isponižavao za sva vremena (VIDEO)

Zadruga

Od najveće ljubavi do najžešće svađe za devet minuta! Mina besna kao ris, ne može da podnese Viktorovo alkoholisanje! (VIDEO)

Zadruga

Ne zanima te da platiš krštenje, a se*s te zanima: Stanić rastavio Terzu na proste činioce, spremio adekvatan poklon za njega i Sofiju (VIDEO)