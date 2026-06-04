Zaštitnik Ahmića kiksnuo: Asmin udario na Miću jer osuđuje Hanu, a Aneli je podržavao kad je govorila da je Alibaba gej! (VIDEO)

Sklopio kockice!

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Jovanu Tomić Matoru.

S kim si bila u toaletu za vreme šefovog rođendana dok je Dragana bila napolju?

- Gde znam ko je bio u veceu. Nikad u životu - rekla je Matora.

Aneli, šta misliš da li Grofica i dalje misli da je svaki muškarac koji je gej bolestan i da treba da umre?

- To moja majka nikad nije izjavila. Grofica ima gejeve drugare i nikad ne bi to izjavila. Moja porodica je najbolja porodica na svetu. To što je Nerio rekao da je bio sa trandžom, ajde da prečešćaljmo redom porodice. Mene ništa više ne može srušiti. Ja sam kula koju i dalje grade. Moja majka to nikad nije izjavila - rekla je Aneli.

- To mi ne zvuči kao nešto što bi ona rekla. Ona je meni uvek govorila da su to ljudi kao i svi drugi - rekao je Nerio.

- Ona je žena uemtnica i njoj je sve normalno - rekla je Aneli.

- Ona je to rekla za jednog novinara ili bolje rečeno jendog voditelja. Kad joj to ne ide u korist onda pljuje sve ostalo, a sad kad je unuk biseksualac onda podržava. Nerio je prevario Hanu i ušao u rijaliti i sad Mića osuđuje nju što je ona unakazila. Prodala je svog muža da je peder jer je nju prevari, a Aneli je rekla da sam ja p*der i ušla. Zašto Hana sad nema pravo, a nju si pravdao? Zašto Hana sad nema pravo njega da proda, gde je razlika? - pitao je Asmin.

- Mene tvoj p*derluk ne interesuje. Da li je tvoja sestra dala sve najgor einformacije o Haninoj porodici i on sad brani Hanu od svoje sestre - rekao je Mića.

- Nisi ispravan i nemaš kodekse, nju nisi nikad osudio - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić