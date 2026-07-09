Matora završila u suzama: Zbog Dragane se slomila na komade, ne može da veruje koliko je arogantna! (VIDEO)

Nakon burnih dešavanja u Beloj kući, došlo je vreme za emisiju u kojoj publika vodi glavnu reč. "Pitanja gledalaca" tradicionalno donose najzanimljivije odgovore, neočekivana priznanja i raskrinkavanja koja često promene tok odnosa među takmičarima.

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Jovanu Tomić Matoru koja se rasula na komade i rasplakala zbog Dragane Stojančević

- Da li si svesna koliki je tvoj otac gospodin jer bez obzira što vas Draganina porodica pljuje, on ih je u intervju pozdravio - glasilo je pitanje.

- Da. Ne sviđa mi se što je Dragana previše argoantna, nije bila iskrena malopre. Ja sam previše iskrena, a ona kalkuliše - rekla je Matora.

- Da li se nekad zapitaš koja normalna će želeti tebe jer si promiskuitetan i koji je uvek pijan utorkom? - glasilo je pitanje za Đukića.

- Kad sam slobodan radim šta hoću i radiću, nikog ne ugrožavam - rekao je Filip.

- U celoj sezoni nismo videli iskreniji osmeh od tvog kad si se sudario sa Stanijom, da li si svestan da smo sada videli ko si ti? - glasilo je pitanje za Asmina Durdžića.

- Pravi ja sam samo u odnosu sa Majom - rekao je Asmin.

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Autor: N.P.