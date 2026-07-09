AKTUELNO

Zadruga

Matora završila u suzama: Zbog Dragane se slomila na komade, ne može da veruje koliko je arogantna! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon burnih dešavanja u Beloj kući, došlo je vreme za emisiju u kojoj publika vodi glavnu reč. "Pitanja gledalaca" tradicionalno donose najzanimljivije odgovore, neočekivana priznanja i raskrinkavanja koja često promene tok odnosa među takmičarima.

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Jovanu Tomić Matoru koja se rasula na komade i rasplakala zbog Dragane Stojančević

pročitajte još

Ipak je ona žensko: Anđelo ne želi da degradira Boginju u Eliti, već će s njom spavati napolju! (VIDEO)

- Da li si svesna koliki je tvoj otac gospodin jer bez obzira što vas Draganina porodica pljuje, on ih je u intervju pozdravio - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da. Ne sviđa mi se što je Dragana previše argoantna, nije bila iskrena malopre. Ja sam previše iskrena, a ona kalkuliše - rekla je Matora.

pročitajte još

Ipak rešili da se odvoje jedno od drugog: Aneli i Đukić shvatili da nikad ne mogu da budu srećni! (VIDEO)

- Da li se nekad zapitaš koja normalna će želeti tebe jer si promiskuitetan i koji je uvek pijan utorkom? - glasilo je pitanje za Đukića.

- Kad sam slobodan radim šta hoću i radiću, nikog ne ugrožavam - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- U celoj sezoni nismo videli iskreniji osmeh od tvog kad si se sudario sa Stanijom, da li si svestan da smo sada videli ko si ti? - glasilo je pitanje za Asmina Durdžića.

- Pravi ja sam samo u odnosu sa Majom - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ipak rešili da se odvoje jedno od drugog: Aneli i Đukić shvatili da nikad ne mogu da budu srećni! (VIDEO)

Zadruga

Ori se Bela kuća: Kačavenda i Janjuš opet pronašli razlog da se posvađaju, pljušte prozivke! (VIDEO)

Zadruga

Bestidnica je navikla da je maze zauzeti: Stanijina borba za pobedu tek sad počinje, Maju unakazila očas posla! (VIDEO)

Zadruga

Ništa od veze: Anđelo srušio Jakšićki sneška, ovo joj se neće dopasti! (VIDEO)

Zadruga

Povredilo me što je rekla da sam ja pričao te stvari: Alibaba otkrio da li će se posle svega svetiti Maji! (VIDEO)

Zadruga

Ipak je ona žensko: Anđelo ne želi da degradira Boginju u Eliti, već će s njom spavati napolju! (VIDEO)