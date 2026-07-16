Nemoj da se zezaš, iscepaće ti ga: Bora prijateljski posavetovao Asmina da Maji ne daje svoje dokumente! (VIDEO)

Bora posavetovao Asmina da Maji ne daje lične isprave.
Asmin Durdžić, Borislav Terzić Terza, Anastasija Brčić i Bora Santana pokrenuli su neformalni razgovor, te su se u samom staru dotakli Borinog i Anastasijinog odnosa.
- Je l' si ga zavolela? - pitao je Terza.
- Jesam kao druga - rekla je Anastasija.
- Je l' ćete se viđati napolju? - pitao je Terza.
- Hoćemo Boga mi - rekla je Anastasija.
- Ona se mnogo zaljubila - rekao je Bora.
- Ode ti u Trebinje i ne vraćaš se - rekao je Terza.
- Ja? Ona? Da. Ja sam joj rekao da ode na 15 dana da se sabere. - pitao je Bora.
- Ona kada ode u Trebinje, ćaća joj uzima pasoš i nema mrdanja. Kao i meni Maja. Moli me ceo dan da joj dam svoj pasoš - rekao je Asmin.
- Iscepaće ti. Je l' si normalan? Sto posto. Moraš da vadiš nov - rekao je Bora.
- Zamisli, bolesti - rekao je Asmin.
- Nemoj da se zezaš. Ni ličnu kartu. Je l' imaš neki drugi pasoš? - rekao je Bora.
- Ne - rekao je Asmin.
- Izljubomorisala je na Kačavendu - rekao je Asmin.
- Na Kačavendu? - pitao je Terza.
- Na klip. I ja na Filipa - rekao je Asmin.
- To je bilo pre tebe - rekao je Terza.
- Što me laže? Sitnicu slagala - rekao je Asmin.
- Mene je blam što sam ostavio devojku zbog ovakve devojke - rekao je Terza.
- Kako izgleda Dane. Ti kažeš kažeš dobar džemper, skup. Ćebe stavio na sebe - rekao je Asmin.
- MNoge to rade, nije ona jedina - rekao je Terza.
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Autor: Teodora Mladenović