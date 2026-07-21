Vidimo se na sudu: Anitin PR se obratio Anđelu, priznala da likuje jer je ispao pre Anite, on imao samo da joj kaže jedno! (VIDEO)

Superfinalna noć "Elite 9" ušla je u najuzbudljiviju fazu, a novi presek glasova doneo je još jedan rastanak. Odlukom publike, svoje učešće u najgledanijem rijalitiju u regionu završio je Anđelo Ranković.

Anđelo je u velikom superfinalu osvojio 11. mesto, nakon što je u ovom delu večeri dobio najmanju podršku gledalaca i tako se oprostio od borbe za pobednički pehar.

Anđelo Ranković razgovarao je sa voditeljima Darkom Tanasijevićem i Ivanom Šopić.

- Evo je Tamara, Anitina najbolja drugarica, koja ima da ti se obrati - rekao je Darko.

- Ja neću da ti se obratim. Samo da kažem Aniti da je pobedio - kazala je Tamara.

- Gde je zapelo, vi ste bili dobri? - upitao je Darko.

- Kad sam čula da je pričao neke stvari po ćoškovima. Vidimo se da sudu - rekla je Tamara.

- Nećemo se videti samo na sudu - kazao je Anđelo.

- Tako je. Pokazalo se da je Anita bolja od tebe - rekla je Tamara.

- Evo, imao sam opladu sa Ivanom. Zbog toga što sam je izgubio, ja više neću učestvovati u rijalitiju, to je to - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.