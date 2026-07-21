AKTUELNO

Zadruga

Vidimo se na sudu: Anitin PR se obratio Anđelu, priznala da likuje jer je ispao pre Anite, on imao samo da joj kaže jedno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Superfinalna noć "Elite 9" ušla je u najuzbudljiviju fazu, a novi presek glasova doneo je još jedan rastanak. Odlukom publike, svoje učešće u najgledanijem rijalitiju u regionu završio je Anđelo Ranković.

Anđelo je u velikom superfinalu osvojio 11. mesto, nakon što je u ovom delu večeri dobio najmanju podršku gledalaca i tako se oprostio od borbe za pobednički pehar.

Foto: TV Pink Printscreen

Anđelo Ranković razgovarao je sa voditeljima Darkom Tanasijevićem i Ivanom Šopić.

- Evo je Tamara, Anitina najbolja drugarica, koja ima da ti se obrati - rekao je Darko.

- Ja neću da ti se obratim. Samo da kažem Aniti da je pobedio - kazala je Tamara.

- Gde je zapelo, vi ste bili dobri? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad sam čula da je pričao neke stvari po ćoškovima. Vidimo se da sudu - rekla je Tamara.

- Nećemo se videti samo na sudu - kazao je Anđelo.

- Tako je. Pokazalo se da je Anita bolja od tebe - rekla je Tamara.

- Evo, imao sam opladu sa Ivanom. Zbog toga što sam je izgubio, ja više neću učestvovati u rijalitiju, to je to - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Odluka će biti teška, ali... Teodora otkrila koliko joj je teško jer je rastrzana između porodice i Bebice, njena majka sigurna da će se skloniti od

Zadruga

U blagom sam šoku: Teodora se trudi da zadrži suze nakon susreta s majkom, uspela da izusti samo par reči! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da sakrije sreću: Dača otkrio da mu je Janjuš prognozirao 14. mesto, osmeh otkriva da je preponosan na sebe! (VIDEO)

Zadruga

Leteće tužbe kao konfete! Uroš Stanić uživa jer je ostavio iza sebe rijaliti neprijatelje, pa istakao da će se sa pojedinima videti na SUDU! (VIDEO)

Zadruga

Mislim da Hanu i mene čeka lep period: Nerio priznao da se potajno nadao prvom mestu, pa Dača dao svoj sud o njegovom učešču! (VIDEO)

Zadruga

KRAJ ZA UROŠA STANIĆA U SUPERFINALU ELITE 9! Nakon odluke publike završio takmičenje na 15. mestu! (VIDEO)