Vidimo se na sudu: Anitin PR se obratio Anđelu, priznala da likuje jer je ispao pre Anite, on imao samo da joj kaže jedno! (VIDEO)

Superfinalna noć "Elite 9" ušla je u najuzbudljiviju fazu, a novi presek glasova doneo je još jedan rastanak. Odlukom publike, svoje učešće u najgledanijem rijalitiju u regionu završio je Anđelo Ranković.
Anđelo je u velikom superfinalu osvojio 11. mesto, nakon što je u ovom delu večeri dobio najmanju podršku gledalaca i tako se oprostio od borbe za pobednički pehar.
Anđelo Ranković razgovarao je sa voditeljima Darkom Tanasijevićem i Ivanom Šopić.
- Evo je Tamara, Anitina najbolja drugarica, koja ima da ti se obrati - rekao je Darko.
- Ja neću da ti se obratim. Samo da kažem Aniti da je pobedio - kazala je Tamara.
- Gde je zapelo, vi ste bili dobri? - upitao je Darko.
- Kad sam čula da je pričao neke stvari po ćoškovima. Vidimo se da sudu - rekla je Tamara.
- Nećemo se videti samo na sudu - kazao je Anđelo.
- Tako je. Pokazalo se da je Anita bolja od tebe - rekla je Tamara.
- Evo, imao sam opladu sa Ivanom. Zbog toga što sam je izgubio, ja više neću učestvovati u rijalitiju, to je to - rekao je Anđelo.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: S.Z.