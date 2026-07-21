Pala joj u zagrljaj: Matora mislila da se Dragana nije pojavila, pa onda usledio preokret! Umalo se rasplakala kada je ugledala svoju voljenu! (VIDEO)

Matora je u superfinalnoj noći zauzela 8. mesto, nakon što je dobila najmanju podršku gledalaca u nastavku trke za titulu šampiona devete sezone.

Poznata po tome da uvek govori ono što misli i da se ne povlači pred izazovima, Matora je kroz "Elitu 9" prošla različite faze i ostavila svoj pečat u sezoni koja je mesecima bila jedna od glavnih tema publike.

Jovanu Tomić Matoru je ispred studija sačekala voditeljka Maša Mihailović, s kojom je razgovarala.

- Je l' si ponosna na sebe? - upitala je Maša.

- Jesam, ponosna sam. Mislim da je pravda došla na svoje - kazala je Matora.

- Da li se pitaš gde je Dragana sad? - upitala je Maša.

- Da, ako nije došla, tu mi je sestra - rekla je Matora, a potom ugledala Draganu koja joj je stajala iza leđa.

Njih dve su se strastveno poljubile, te ona nije krila sreću jer vidi svoju dragu.

Profil Jovane Tomić Matore pogledajte klikom OVDE.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.