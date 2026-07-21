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Pala joj u zagrljaj: Matora mislila da se Dragana nije pojavila, pa onda usledio preokret! Umalo se rasplakala kada je ugledala svoju voljenu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Matora je u superfinalnoj noći zauzela 8. mesto, nakon što je dobila najmanju podršku gledalaca u nastavku trke za titulu šampiona devete sezone.

Poznata po tome da uvek govori ono što misli i da se ne povlači pred izazovima, Matora je kroz "Elitu 9" prošla različite faze i ostavila svoj pečat u sezoni koja je mesecima bila jedna od glavnih tema publike.

Foto: TV Pink Printscreen

Jovanu Tomić Matoru je ispred studija sačekala voditeljka Maša Mihailović, s kojom je razgovarala.

- Je l' si ponosna na sebe? - upitala je Maša.

- Jesam, ponosna sam. Mislim da je pravda došla na svoje - kazala je Matora.

- Da li se pitaš gde je Dragana sad? - upitala je Maša.

- Da, ako nije došla, tu mi je sestra - rekla je Matora, a potom ugledala Draganu koja joj je stajala iza leđa.

Foto: TV Pink Printscreen

Njih dve su se strastveno poljubile, te ona nije krila sreću jer vidi svoju dragu.

Foto: TV Pink Printscreen

Profil Jovane Tomić Matore pogledajte klikom OVDE.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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