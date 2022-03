DO 2030. Beograd će dobiti sedam novih mostova

Do 2030. godine Beograd će dobiti sedam novih mostova, najavio je kandidat na listi „Aleksandar Vučić-Zajedno možemo sve” Goran Vesić.

Prema Vesićevim rečima reč je o dva mosta na Dunavu, mostu kod Ada Huje, zatim mostu kod Vinče, na obilaznici oko Beograda, dva mosta u funkciji Bg voza koji se širi na 237 kilometara, jedan most u centru grada, kao i jedan most koji će spajati Surčin i Obrenovac, jer će Bg voz ići i do Obrenovca.

Dobićemo i dva nova pešačko-biciklistička mosta, most koji će spajati Adu Ciganliju i Novi Beograd i most koji će spajati Zemunski kej sa Velikim ratnim ostrvom, istakao je Vesić i dodao da ćemo dobiti i most koji će biti napravljen na mestu sadašnjeg tramvajskog mosta.