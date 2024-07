Barbara Bobak imala saobraćajku: Otkrila detalje nezgode, a evo ko je kriv za istu

Nije ni slutila da će joj se to desiti!

Mlada pevačica Barbara Bobak, koja je trenutno jedna od najtraženijih na estradi, doživela je nezgodu na putu do nastupa u Budvi. Autobus je udario nju i njenu ekipu, ali su, na sreću, prošli bez ozbiljnih povreda.

"Udario nas je autobus. Ne mogu da verujem", rekla je Barbara u svom vlogu.

Na pitanje ko je pogrešio, pevačica je odgovorila psovkama, izražavajući svoju frustraciju i šok zbog cele situacije.

Barbara o promeni boje kose

- Ja sam već dugo želela da promenim boju kose, dugo sam se dvoumila, samo sam jedan dan rešila da se ofarbam. Ne bih imala hrabrosti da se ošišam skroz, za to treba poseban oblik glave da bi to izgledalo kako treba - rekla nam je ona.

O Desingerici

- To je izvanredan marketinški potez jer svi pričaju o tome, a on nikoga nije povredio. Ti ljudi se nisu žalili na to, oni su podmetali glavu, zašto bih ja rekla nešto loše o tome. Ja bih otišla da to vidim svojim očima, ne bih bila u prvom redu, posmatrala bih iz ćoška - kazala je ona.

