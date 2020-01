DANAS OČEKUJTE SNEG! Tokom jutra mraz, a preko dana oblačno

U Srbiji će danas tokom jutra, a ponegde i pre, podne po kotlinama i nizijama, mestimicno biti magle ili niske oblačnost, a tokom dana oblačno, u većini krajeva suvo, samo ponegde sa slabim snegom.

Vetar će biti slab, promenljiv, posle podne i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od -5 do -1 C, najviša dnevna od -1 do 3, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab, promenljiv, posle podne i umeren severozapadni.

Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od -4 do -2 C, najvisa dnevna oko 1 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 26. januara:

U ponedeljak na jugozapadu Srbije ponegde slab sneg, a zatim do kraja sedmice ujutro po kotlinama, nizijama i dolinama reka magla koja će se u pojedinim danima zadržati i duže tokom dana, a u ostalim krajevima umereno oblačno sa sunčanim periodima. Za vikend naoblačenje.