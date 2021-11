DANAS OBLAČNO SA PROLAZNOM KIŠOM: Večeras prestanak padavina!

Danas u Srbiji naoblačenje i prolazna kiša u svim krajevima koja se premešta od jugozapada ka severoistoku zemlje. Popodne na jugozapadu prestanak padvina i delimično razilaženje oblaka.

Dnevna temperatura nekoliko stepeni niža nego u četvrtak zbog više oblaka i kiše, ali i dalje iznad proseka. Vetar ujutru umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu pojačan jugoistočni, a popodne umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale.

Minimalna jutarnja temperatura od 1°C na istoku i jugoistoku do 7°C u Beogradu i Vršcu, a maksimalna od 5°C u Negotinu do 13°C u Loznici i Valjevu. Uveče suvo, mada nije isključena kiša u toku noći.

Beograd: U petak naoblačenje i prolazna kiša uz malo svežije vreme nego u četvrtak. Vetar ujutru pojačan jugoistočni, a popodne i uveče umeren južni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 7°C, a maksimalna oko 10°C. Uveče suvo.

Niš: U petak naoblačenje i prolazna kiša uz malo svežije vreme nego u četvrtak. Vetar umeren južni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 7°C, a maksimalna oko 10°C. Uveče suvo.

Užički region: U petak naoblačenje i prolazna kiša koja se premešta od jugozapada ka severoistoku Srbije. Popodne prestanak padvina i delimično razilaženje oblaka. Vetar ujutru umeren južni, a popodne jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 5°C, a maksimalna od 8°C do 11°C. Uveče suvo. Na Zlatiboru i Tari kiša i najviše do 7°C.

Vojvodina: U petak naoblačenje i prolazna kiša u svim krajevima koja se premešta od jugozapada ka severoistoku. Dnevna temperatura nekoliko stepeni niža nego u četvrtak zbog više oblaka i kiše, ali i dalje iznad proseka. Vetar ujutru umeren jugoistočni, u južnom Banatu pojačan, a popodne i uveče umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 3°C na severu do 7°C u Vršcu, a maksimalna od 7°C u somboru do 11°C u Vršcu. Uveče suvo, mada nije isključena kiša u toku noći.

Vreme narednih dana: U subotu toplije uz malo kiše ujutru, a zatim pretežno suvo u većini predela uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar umeren južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 8°C, a maksimalna od 11°C u subotici do 17°C u zapadnim i centralnim predelima.

U nedelju toplo za ovo doba godine uz umeren južni vetar i naoblačenje sa povremenom kišom u drugom delu dana. U ponedeljak se očekuje zahlađenje sa kišom, a na planinama sa snegom. Krajem dana je moguća susnežica i prvi sneg i u nižim predelima, pre svega na zapadu Srbije. U utorak hladno uz sunčane intervale, a u sredu manji porast temperature.