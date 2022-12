I DANAS PRAVE PROLEĆNE TEMPERATURE U SRBIJI! U pojedinim krajevima do NEVEROVATNIH 15 stepeni

U ponedeljak ujutru ponegde magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 5°C, a maksimalna od 12°C do 15°C, a samo u Negotinu malo svežije, do 10°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 5°C do 10°C.