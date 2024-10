STIŽE NAM PROMENA VREMENA: Juče smo uživali u Miholjskom letu, a od danas pljuskovi! Evo kakvi dani su pred nama

U četvrtak sunčani periodi uz umereno naoblačenje koje dolazi sa jugozapada.

Oblačnije će biti u zapadnim i jugozapadnim krajevima, gde je popodne moguća retka pojava slabe kiše. U ostalim predelima sunčani intervali i suvo. U pomoravlju i podunavlju vetrovito jer će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar tj. košava. U ostalim krajevima vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 10°C, a maksimalna od 17°C do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 13°C.

Beograd: U četvrtak sunčani intervali uz malu do umerenu oblačnost. Vetar umeren do pojačan jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 13°C.

Niš: U četvrtak sunčani periodi sa malo oblaka. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 20°C. Uveče suvo.

Užički region: U četvrtak postepeno naoblačenje koje dolazi sa jugozapada. Popodne je moguća vrlo retka pojava kratkotrajne slabe kiše. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do8°C, maksimalna od 18°C do 20°C. Uveče suvo. Na Zlatiboru i Tari naoblačenje i do 15°C. Moguća je poneka kap kiše popodne.

VOJVODINA: U četvrtak sunčani periodi uz umereno naoblačenje koje dolazi sa zapada i jugozapada. U južnom Banatu će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar tj. košava, a na zapadu Vojvodine slabiji istočni vetar. U Banatu više sunčanih sati, a više oblaka na zapadu Vojvodine. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 9°C, maksimalna od 18°C u Vršcu do 21°C po Sremu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 9°C do 12°C.

Novi Sad: U četvrtak sunčani intervali uz slabije izraženo naoblačenje. Vetar umeren jugoistočni. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 11°C.

Subotica: U četvrtak sunčani intervali sa malo oblaka. Vetar umeren jugoistočni. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 10°C.

Vreme prekosutra: U petak u košavskom području vetrovito uz umeren do pojačan jugoistočni vetar. Sunčano će biti u većem delu Srbije, osim na jugozapadu i jugu gde se očekuje umerena oblačnost. Vetar van košavskog područja slab istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 10°C, maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U pomoravlju i podunavlju će duvati pojačan jugoistočni vetar tj. košava u subotu i nedelju. Biće pretežno vedro, dok se na jugozapadu i jugu Srbije očekuje mala do umerena oblačnost.



Autor: Dubravka Bošković