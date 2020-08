NEOČEKIVANI OBRT Mesi odlučio - NAPUŠTA Barselonu, a evo u koji klub odlazi

Ista sudbina zadesila je dva evropska giganta - Barselonu i Mančester Siti. Obe ekipe su ponele epitet najvećih gubitnika u četvrtfinalu Lige šampiona i pretrpele neviđenu bruku i sramotu.

Posle eliminacije u Ligi šampiona i očajnog učinka u duelima sa Bajernom (2:8), odnosno, Lionom (1:3), sprema se generalni remont na Kamp Nou i Etihadu

U Kataloniji, međutim, nisu očekivali da ostanu bez kapitena i najboljeg igrača Lea Mesija! Argentincu je posle blamaže od Bavaraca pukao film i odlučan je da napusti bivšeg šampiona Španije!

Manchester City are ready to pay whatever it takes to sign Lionel Messi from Barcelona

مانشستر سيتي سيبذل قصارى جهده لإقناع ليونيل ميسي بالانتقال للفريق في الصيف الجاري

